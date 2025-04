Addio ufficiale tra Lorenzo Ciattaglia e la squadra di calcio Settempeda a fine stagione

Lorenzo Ciattaglia e la squadra di calcio Settempeda si separeranno al termine di questa stagione. Quest’ufficialità risulta da un accordo tra il tecnico e la società biancorossa, che si è concluso recentemente. Ciattaglia ha preso il compito di allenatore nel dicembre del 2023, un viaggio indimenticabile culmina ora, pertanto, con un addio consensuale.

L’apice del sodalizio Ciattaglia-Settempeda

L’apogeo di questa collaborazione di un anno e mezzo ha avuto luogo quando Ciattaglia ha guidato la squadra verso la conquista del titolo nel campionato di Prima Categoria. Un traguardo memorabile, conseguito grazie all’armonia e alla collaborazione tra la società biancorossa e l’allenatore Ciattaglia. Questa vittoria ha avuto una ripercussione positiva sulla squadra, provando la coesione esistente nella loro unità; da qui la decisione di continuare le collaborazioni durante l’estate per affrontare insieme l’avventura in Promozione. Questa mossa si è rivelata vincente, culminando con il successo nel mantenere la squadra nel campionato, un obiettivo fondamentale per una squadra neopromossa.

La crescita della squadra sotto la guida di Ciattaglia

Ciattaglia, con la sua competenza e la sua leadership ammirata, ha guidato la Settempeda verso una crescita costante, caratterizzata da risultati notevoli. La sua gestione ha segnato un’era significativa per il team, che si concluderà con una sfida in casa contro il Montegiorgio, prevista per sabato 3 maggio alle 16.30. Questo sarà l’ultimo incontro della squadra sotto la guida di Ciattaglia, e costituisce un’occasione per dire addio sul campo, davanti ai tifosi, e per suggellare quest’epoca contrassegnata dal successo e dalla crescita.

Le parole di ringraziamento della società Settempeda verso Ciattaglia

La società Settempeda non ha nascosto apprezzamento per il lavoro di Ciattaglia e la sua professionalità. Infatti, ha pubblicamente ringraziato mister Ciattaglia “per la professionalità dimostrata e per il lavoro svolto in questi mesi con passione e dedizione“, augurandogli il meglio nelle sue prossime sfide professionali.

Il futuro di Lorenzo Ciattaglia

I rumors di mercato suggeriscono una nuova avventura per Ciattaglia con il Matelica, una squadra che, dopo una difficile salvezza in Eccellenza, ha messo gli occhi sul tecnico per una ripartenza. Ciò confermerebbe il valore e la reputazione di Ciattaglia nel mondo del calcio, che sembra pronto per una nuova sfida. Anche se Ciattaglia saluterà la Settempeda, la sua esperienza con la squadra rimarrà impressa nei cuori dei tifosi e nella storia del club.