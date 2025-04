Affrontando la giustizia: un 29enne del Gambia arrestato a Milano per rapina e violenza sessuale

Iniziamo riportando le ultime notizie da Milano, dove un giovane di 29 anni originario del Gambia è attualmente in custodia cautelare. Si scarica su di lui il gravoso peso di grave sospetto per aver perpetrato due rapine e commesso un atto di violenza sessuale. Le vittime, due donne sudamericane impegnate nella professione di escort, sono state aggredite nel marzo 2025. Le forze dell’ordine hanno efficacemente ricostruito la sequenza degli eventi, in seguito alla preziosa denuncia di una delle vittime.

Rapine e violenza: le accuse al giovane gambiano

Le accuse coinvolgono il sospetto di due rapine a mano armata e un atto di violenza sessuale, frutto dell’efficace lavoro della 4^ Sezione della Squadra Mobile della Questura di Milano, specializzata in reati tra vittime vulnerabili. Secondo le accusazioni, il giovane avrebbe usato una pistola e uno storditore elettrico per intimidire e rubare delle somme di denaro a una delle vittime, prima di commettere l’aggressione sessuale.

Ricostruzione degli eventi: indagini, filmati e testimonianze

L’indagine ha preso avvio da una querela presentata da una delle vittime. Da qui, la polizia ha esaminato i filmati di videosorveglianza nelle aree in questione, ritrovando tracce che confermavano la presenza dell’accusato nei momenti cruciali. Queste prove, accoppiate con le testimonianze raccolte, hanno contribuito a solidificare la ricostruzione dei fatti.

Difficoltà e resistenze: il ruolo cruciale della denuncia

Nel corso delle indagini, emerse il problema della seconda vittima, anche lei sudamericana, che inizialmente aveva scelto di non denunciare il suo aggressore. Il timore di potenziali conseguenze riguardo alla sua posizione irregolare in Italia e il tipo di lavoro svolto, l’hanno resa riluttante a rivolgersi alle autorità. La Questura ha saputo affrontare queste paure, illustrando le opportunità di legge volute a tutelare e promuovere il percorso di regolarizzazione per chi subisce reati come questo.

Tutela delle vittime e regolarizzazione

La Questura di Milano ha enfatizzato l’importanza di un supporto specializzato che aiuti a superare le barriere culturali e burocratiche. L’obiettivo è quello di permettere alle vittime vulnerabili di accedere ai loro diritti.

Reattività della polizia e criminalità a Milano nel 2025

Le operazioni svolte dalla Polizia di Stato a Milano evidenziano il loro impegno nei casi di reati che colpiscono soggetti vulnerabili. L’azione pronta e tempestiva rappresenta una risposta adeguata a quei fenomeni criminali legati a rapine e violenze sessuali.

La videosorveglianza come strumento d’indagine

La videosorveglianza, in particolare nelle aree centrali della città, si è rivelata fondamentale per completare il quadro probatorio. La tecnologia ha permesso di superare difficoltà legate alla riluttanza delle vittime a parlare e alla scarsità di testimoni oculari.

All’attesa del verdetto

Attualmente, il giovane si trova in attesa dell’esito delle valutazioni giudiziarie. La Procura di Milano sta preparando la richiesta di processo per rispondere ai seri reati contestati.