Assegno Unico aprile 2025: pagamenti posticipati al 22 aprile dopo Pasqua

Il pagamento dell’Unica Assegno di aprile 2025 è stato posticipato. Normalmente previsto entro i primi 20 giorni del mese, è stato rinviato al 22 aprile o successivamente. Il motivo è dovuto alle festività pasquali e ai giorni festivi che hanno influito sui giorni lavorativi delle banche.

Ritardo nell’erogazione dell’assegno unico: cosa succede a aprile

Chi riceve regolarmente l’assegno unico per i figli a carico avrà notato che il pagamento di questo mese è in ritardo. L’INPS ha comunicato che il pagamento è stato posticipato al 22 aprile 2025, dopo la Pasqua e i giorni festivi che la seguono.

Il ritardo non è dovuto a problemi individuali, ma è legato al calendario dei giorni festivi di aprile:

la Pasqua cade il 20 aprile ,

, il lunedì di Pasqua (Pasquetta) è il 21 aprile

è il 21 aprile e il fine settimana precedente è festivo, con conseguenti limitazioni alle attività bancarie e agli uffici pubblici.

Tutti i pagamenti previsti tra il 18 e il 21 aprile sono rinviati al primo giorno lavorativo successivo, ovvero martedì 22 aprile 2025.

Beneficiari e tempistiche dei pagamenti

I pagamenti del 22 aprile riguardano:

Famiglie che hanno presentato domanda per l’assegno unico

Famiglie con ISEE aggiornato

Persone che ricevono regolarmente pagamenti su un conto corrente bancario o postale

Per chi ha ricevuto una notifica di modifica dell’importo del pagamento o deve presentare ulteriori documenti, non ci saranno ritardi nei pagamenti. In questi casi, il pagamento sarà effettuato dopo la verifica da parte dell’INPS.

Come verificare lo stato dei pagamenti

Per verificare quando verrà versato l’Assegno Unico, è possibile:

Accedere al sito web dell’INPS con SPID, CIE o CNS

Accedere alla sezione “Assegno Unico e Universale”

Verificare lo stato del pagamento , la data prevista e l’importo

, la e l’importo Oppure controllare l’app INPS Mobile per iOS e Android

Conclusione: tutto procede regolarmente, ma è necessaria un po’ di pazienza

Il rinvio dei pagamenti non ha alcun effetto sull’importo dell’assegno. Si tratta semplicemente di un problema di calendario. A partire dal 22 aprile, l’INPS inizierà a erogare i pagamenti secondo il normale ordine.

Si tratta di un ritardo temporaneo dovuto alle festività, ma non ci saranno ripercussioni a lungo termine. Basta un po’ di pazienza e controllare regolarmente il proprio fascicolo pensionistico online.