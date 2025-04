banca del mutuo soccorso: musica e storie per l’esistenza umana a corridonia

Il noto gruppo musicale Banco del Mutuo Soccorso si prepara a inaugurare le celebrazioni del Primo Maggio a Corridonia con un concerto atteso da molti fan. La band italiana, emblema del prog rock, presenta il nuovo album “Storie Invisibili“, anticipato dal singolo “Il Mietitore“, che rappresenta la fase conclusiva di una trilogia dedicata all’esistenza umana.

un viaggio nella trilogia dell’esistenza umana

L’uscita di “Storie Invisibili” a febbraio 2023 segna un importante capitolo nella discografia del Banco del Mutuo Soccorso. Dopo aver pubblicato “Transiberiana” nel 2019 e “Orlando: le forme dell’amore” nel 2022, la band conclude così una trilogia ambiziosa pensata per esplorare e rappresentare l’esistenza umana nelle sue sfaccettature più intime e collettive.

“Storie Invisibili” è composto da dodici tracce, ognuna delle quali racconta storie di persone comuni. Queste narrazioni individuali, sebbene specifiche, incarnano esperienze e sentimenti universali, diventando così uno specchio della società e un mezzo attraverso cui riflettere sui grandi temi dell’umanità contemporanea. Donne e uomini, colti nei piccoli grandi momenti delle loro vite, offrono uno spaccato dei nostri tempi attraverso storie di vita legate alle vicende personali e agli eventi storici.

L’idea di una trilogia sulla vita umana ha radici profonde, essendo maturata da eventi personali e collettivi che hanno colpito il gruppo. Nel 2015, un anno particolarmente difficile, il Banco ha perso due membri fondamentali, Francesco Di Giacomo e Rodolfo Maltese, mentre Vittorio Nocenzi è stato colpito da un’emorragia cerebrale. Queste sfide hanno spinto la band a rigenerarsi, decidendo di creare un’opera che celebrasse la vita in tutte le sue manifestazioni, rendendo la trilogia un progetto mai tentato prima con un orizzonte ampio e articolato.

i grandi successi di un’icona del prog rock italiano

Il concerto che verrà tenuto a Corridonia includerà non solo le ultime novità del Banco, ma anche i pezzi classici che hanno contribuito a definire lo stile unico del gruppo. Gli spettatori avranno l’opportunità di riscoprire brani leggendari tratti da album iconici come “Darwin!“, “Io sono nato libero” e altre hit popolari che hanno segnato la storia del rock progressivo italiano.

La storia del Banco del Mutuo Soccorso è fatta di innovazione musicale e testi significativi, capaci di coniugare ricerca stilistica e contenuti profondi. Nel corso degli anni, la band ha sviluppato un linguaggio musicale raffinato che, pur partendo dal rock progressivo, ha saputo abbracciare influenze diverse, dal folk alla musica classica, fino alla sperimentazione pura. Questo approccio interdisciplinare ha consentito al Banco di restare attuale e rilevante, attraversando diverse generazioni e mantenendo vivo il dialogo con il proprio pubblico.

L’appuntamento a Corridonia, organizzato nell’ambito della Festa dei Lavoratori presso la Zona Industriale, non sarà solo una celebrazione musicale. Rappresenterà anche un’occasione per riflettere su tematiche sociali ed esistenziali, in linea con la tradizione del Banco di proporre musica che va oltre l’intrattenimento.

In sintesi, l’evento di Corridonia si preannuncia non solo come un’esibizione di talento musicale, ma come un momento di connessione tra arte e vita, tra passato e futuro, attraverso il racconto di storie che ci appartengono tutti.