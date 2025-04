Borsa di Tokyo in rialzo: fattori internazionali e il clima favorevole negli scambi USA-Cina spingono in su il Nikkei 225

La borsa giapponese nel corso della seduta di questa settimana ha accolto l’alba con un deciso incremento, spronata dalla salute dei mercati azionari statunitensi e da importanti aggiornamenti sulle discussioni commerciali USA-Cina. L’indice leader, il Nikkei 225, ha documentato un ottimo rialzo all’apertura, mentre il mercato delle valute ha registrato piccole oscillazioni, soprattutto tra yen e dollaro.

Giornata positiva per il Nikkei 225: cause e tendenze

La data del 23 aprile 2025 va annoverata come una giornata proficua per la borsa di Tokyo, con il Nikkei 225 che ha registrato un successo dello 0,95%, toccando quota 35.198,60 punti. Tale cifra corrisponde ad un incremento di addirittura 329 punti dal giorno precedente. Tale progresso è da ricondurre prevalentemente alla fiducia derivante dalla stabilità mostrata nell’ambito degli scambi statunitensi, che sembrano aver superato un pò di turbolenze di qualche giorno fa. L’ottimo rendimento del Nikkei ha attirato considerazione dagli investitori, che vivono un clima economico densamente positivo a livello globale, pressoché per le attese concernenti le trattative commerciali tra le due superpotenze economiche di USA e Cina.

Rapporti economici USA-Cina: speranze di distensione e riflessi sul mercato

C’è un crescente sentimento di ottimismo che si sta insinuando nella questione di un possibile accordo commerciale tra Stati Uniti e Cina, una situazione che potrebbe alleggerire le tensioni sollevate in merito ai dazi stilati da Washington. Sebbene l’era Trump sia ormai al tramonto, da lì arrivano notizie di possibili concessioni future per quanto riguarda le tariffe pesantemente applicate sulle importazioni a scala mondiale. Questa prospettiva ha instillato speranza tra gli operatori del settore, che scommettono su una miglior situazione per le aziende dedite all’export e alla produzione, di conseguenza incentivando l’andamento degli indici azionari. Gli incubi di una guerra commerciale senza quartiere sembrano momentaneamente sospesi.

Modifiche sul mercato valutario: il comportamento dello yen

La valuta del Sol Levante, lo yen, ha evidenziato un piccolo regresso verso il dollaro nel corso dell’apertura della seduta. Dopo un periodo in cui è salito fino a fare segnare numeri mai registrati negli ultimi sette mesi, la valuta giapponese si è registrata a 143,30 yen per un dollaro. Invece nel confronto con l’euro, lo yen ha mantenuto un costante 162,20. Questo andamento indica che gli operatori del mercato stanno tenendo saldamente d’occhio gli sviluppi a livello internazionale e le scelte in merito alla politica monetaria, fattori considerati fondamentali per i movimenti valutari. La maggiore debolezza dello yen nei confronti del dollaro sta favorendo le vendite all’estero della merce nipponica, in questo modo aumentando l’appeal degli investitori per il mercato azionario di Tokyo.

Focus sul mercato finanziario giapponese

L’apertura in alzata della borsa in Giappone si pone come termometro dell’interazione tra agenti esterni e interni che giornalmente influenzano il settore finanziario del Paese. L’ascesa dell’indice Nikkei e i cambiamenti sul mercato forex saranno oggetto di attenta analisi nelle future sessioni, cosicché si possa valutare se la tendenza attuale continuerà o se subentreranno variazioni legate a novità in ambito commerciale e politico.