Castelsantangelo sul Nera: al via il progetto per mitigare il rischio idrogeologico post-sisma

La cittadina di Castelsantangelo sul Nera, duramente colpita dal sisma del 2016, è pronta a intraprendere un nuovo cammino grazie all’approvazione di un progetto di mitigazione del rischio idrogeologico. Questo piano, dal valore complessivo di circa 14,6 milioni di euro, rappresenta una tappa cruciale per garantire la sicurezza del territorio e avviare una ricostruzione sostenibile e sicura.

un cambiamento decisivo: l’approvazione del progetto

Castelsantangelo sul Nera si prepara a voltare pagina grazie all’approvazione di un complesso piano di interventi, confermato nella recente Conferenza dei servizi. Il commissario alla ricostruzione, Guido Castelli, ha affermato che questo risultato è il frutto di un lavoro intensivo condotto insieme al presidente della Regione, Francesco Acquaroli, e all’Ufficio speciale ricostruzione. La collaborazione tra tutte le parti coinvolte è stata determinante per riuscire a impostare un piano d’azione che permetterà di gestire in modo efficace il rischio idrogeologico della zona.

Il progetto, che ha ricevuto solo minime prescrizioni, rappresenta un elemento chiave per lo sviluppo del territorio. Una volta approvato, consentirà di avviare la progettazione esecutiva e di sbloccare le concessioni necessarie per la ricostruzione delle abitazioni coinvolte. Questo segna una nuova speranza per il paese, nel tentativo di rinascere e ripartire dopo anni di difficoltà.

un impegno condiviso: le reazioni degli amministratori

Il sindaco di Castelsantangelo sul Nera, Alfredo Riccioni, ha dichiarato di aspettare da tempo questa importante svolta. Le sue parole, cariche di emozione, sottolineano quanto il progetto sia fondamentale per la comunità: “Il nostro paese rinasce, è una nuova ripartenza”, ha affermato. La soddisfazione delle istituzioni locali e regionali è tangibile, evidenziando l’importanza dell’approvazione di opere strutturali che impattano direttamente sulla qualità della vita e la sicurezza degli abitanti.

La sinergia tra i diversi livelli istituzionali ha permesso il superamento delle complessità burocratiche, accelerando il processo di approvazione del piano. Le opere previste non solo mitigheranno il rischio idraulico, ma forniranno anche un’infrastruttura base su cui edificare il futuro di Castelsantangelo sul Nera, unendo la protezione dell’ambiente naturale alla sicurezza e al benessere dei cittadini.

i dettagli tecnici degli interventi previsti

Il progetto di mitigazione del rischio idrogeologico si concentrerà principalmente sui corsi d’acqua che attraversano il territorio di Castelsantangelo sul Nera, puntando a rafforzare la resistenza delle infrastrutture idrauliche e forestali. Tra i principali obiettivi ci sono la gestione e la regolazione degli alvei dei fiumi, con interventi specifici su sponde e argini, cruciali per contenere possibili eventi alluvionali e garantire una corretta distribuzione delle acque.

I corsi d’acqua interessati includono il Fiume Nera e i fossi Capo di Nera, Valle Corveto e Varogna. Ognuno di questi sarà oggetto di specifici interventi, studiati per rispondere alle peculiari esigenze del territorio. Le opere pianificate mirano a ridurre il margine di rischio e a preservare l’equilibrio ecologico della zona, il tutto nel rispetto delle normative vigenti e con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale.

Questo tipo di interventi risulta fondamentale per il rilancio dell’economia locale, poiché una gestione efficace del territorio favorisce anche la valorizzazione delle risorse naturali e turistiche della zona. Castelsantangelo sul Nera, con il supporto di queste importanti infrastrutture, può guardare al futuro con maggiore fiducia, preparando il terreno per un ritorno alla normalità e un rinnovato spirito di comunità.