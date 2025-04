Celebrando la natura, la cultura e la tradizione: il debutto di “Semi in Festa sulle Rive dell’Ete” a Mogliano

In una celebrazione vivace della biodiversità, del sapere botanico e delle tradizioni locali, il Parco Fluviale Santa Croce di Mogliano si prepara ad ospitare la prima edizione di “Semi in festa sulle rive dell’Ete” domenica 27 aprile. Un evento all’aria aperta che promette di combinare natura, conoscenza e convivialità, libero ed aperto a tutti, che si svolgerà dalle ore 10 alle 18.

Un’esperienza unica per gli amanti della natura e della botanica

Organizzato dall’Associazione Amici di Santa Croce in collaborazione con la Confraternita del SS. Sacramento, il Comune di Mogliano e la sezione Marche dell’ A.di.P.A, l’evento offre la possibilità di scambio di semi, piante, talee. Ma non solo, sarà possibile condividere esperienze, racconti e profumi di stagione, creando un’immersione nel mondo della natura e della botanica.

Laboratori artigianali e presentazioni di libri al centro dell’evento

L’interesse dell’evento non sta solo nell’aspetto naturalistico, ma anche nel ricco programma di laboratori artigianali. Tra cui si segnala la produzione della carta, la lavorazione del tè e delle spezie e le affascinanti “impressioni delle foglie sulla ceramica“, unendo in un solo gesto arte e botanica.

Inoltre, l’evento vedrà la presenza dell’autore Valido Capodarca e Mariarosa Castelletti. Entrambi presenteranno i loro libri, “Grandi alberi delle Marche” e “Un ritratto della botanica italiana“, rispettivamente, offrendo una panoramica del patrimonio vegetale della regione e della sua storia attraverso le loro parole e immagini.

Visite guidate e sapori locali per completare l’esperienza

Al di là della celebrazione della natura, l’evento permette anche di approfondire la conoscenza del territorio con visite guidate alla chiesa del SS. Crocefisso d’Ete. Inoltre, sarà possibile approfittare degli stand gastronomici allestiti per l’occasione e degustare piatti tradizionali del luogo, rendendo l’esperienza ancora più completa e gustosa.

Un evento che anticipa una settimana di attività

“Semi in festa sulle rive dell’Ete” anticipa tutte le attività dell’Associazione Amici di Santa Croce che, alcuni giorni dopo, il Primo maggio, organizzerà la quindicesima edizione della “Magnalonga: p…assaggiamo tra la nostra storia, la natura e le nostre radici“. Un evento enogastronomico a piedi che unirà paesaggi, racconti e sapori tipici del territorio. Due appuntamenti da non perdere per tutti gli amanti della natura, della cultura e delle eccellenze locali.