Cerveteri continua la raccolta itinerante dei rifiuti particolari fino al 2025

Cerveteri, una piccola cittadina ricca di storia, mantiene il suo impegno per un’ambiente più pulito e sostenibile estendendo il servizio Ecomobili fino al 2025. Questo progetto, introdotto per facilitare la raccolta di rifiuti speciali, prevede che gli abitanti possano eliminare oggetti non convenzionali, come vestiti usati, piccoli elettrodomestici e medicinali scaduti, da diverse postazioni nel proprio quartiere.

Contenuti raccolti da Ecomobili e come effettuare la consegna

Il progetto Ecomobili accetta una vasta gamma di articoli non installabili attraverso la raccolta standard. Questo include abbigliamento usato che può essere riutilizzato, piccoli dispositivi elettrici come cellulari, phon e caricabatterie, e prodotti di consumo come i toner per stampanti e le batterie. Il servizio raccoglie anche farmaci scaduti, plastica dura e cassette di legno e plastica. L’obiettivo è ridurre al minimo l’impatto ambientale evitando di smaltire in discarica materiali potenzialmente pericolosi o recuperabili.

Gli abitanti di Cerveteri possono consentire la raccolta di questi rifiuti nelle postazioni Ecomobili in base al calendario predisposto per il proprio quartiere. Questo rappresenta un modo comodo e sicuro per disfarsi di oggetti ingombranti o pericolosi senza dover raggiungere un’isola ecologica permanente.

Calendario e posizioni per la raccolta itinerante

L’Ecomobili viaggia attraverso la comunità per rendere la raccolta dei rifiuti accessibile a tutti. Ad esempio, a Cerenova e Campo di Mare, si tiene ogni primo e terzo mercoledì del mese, sotto il cavalcavia, con un orario dalle 10 alle 16. Nel quartiere dei Terzi, la postazione si trova in piazza San Eugenio, davanti alla chiesa, ogni secondo giovedì dalle 8 alle 12. Questo calendario ben organizzato garantisce una copertura completa di tutte le zone di Cerveteri.

Mantenersi aggiornati e l’importanza della partecipazione attiva

Per rimanere al passo con variazioni di orari o postazioni, è consigliabile visitare il sito di Rieco S.p.A., www.riecospa.it, che gestisce le informazioni sul servizio Ecomobili. Lì, si possono controllare eventuali aggiornamenti del calendario del servizio.

La partecipazione a questo progetto non è solo conveniente, ma è anche un modo per contribuire a un ambiente più pulito, limitare l’abbandono di rifiuti non correttamente smaltiti e favorire il riutilizzo di materiali utili. La corretta gestione di questi rifiuti è un gesto concreto verso una comunità più curata e sostenibile. Le postazioni mobili abbassano le barriere fisiche alla consegna dei rifiuti, incoraggiando così una partecipazione più attiva da parte dei cittadini di Cerveteri.