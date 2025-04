chiarimenti dopo la rissa a civitanova: il donoma e il suo ruolo estraneo

Recentemente, una rissa avvenuta nei pressi della discoteca Donoma di Civitanova Marche ha attirato l’attenzione pubblica, generando equilibri delicati tra opinioni e fatti. Il legale Gabriele Cofanelli è intervenuto per difendere l’immagine del locale e del suo titolare, Daniele Maria Angelini, chiarendo che il Donoma non è stato coinvolto nell’incidente.

la rissa avvenuta fuori dal donoma: una questione di posizione

L’episodio di violenza che ha destato allerta è avvenuto a circa 100 metri dalla discoteca Donoma, in un momento in cui il locale era già chiuso, un’informazione cruciale per comprendere la situazione. Nella serata in questione, all’interno della discoteca non si è verificato nulla di anomalo. Secondo quanto riferito dall’avvocato Cofanelli, la serata si è svolta in un clima di serenità, lontano dagli eventi tumultuosi che hanno avuto luogo all’esterno.

Questo dettaglio risulta fondamentale per separare i fatti dalla narrativa che potrebbe erroneamente trascinare la discoteca in una vicenda a cui non è correlata. Non essendo in attività al momento dell’incidente, Donoma non ha influenzato o contribuito alla dinamica della rissa, confermando, quindi, una distanza fisica e operativa dagli eventi.

il ruolo determinante della sicurezza

Nonostante il locale fosse chiuso, gli addetti alla sicurezza del Donoma hanno deciso di intervenire nel momento della rissa, guidati da un senso di responsabilità civica. Il loro obiettivo era chiaro: separare le persone coinvolte nel litigio e facilitare, collaborando con le forze dell’ordine, un rapido ripristino della calma. Questo intervento dimostra non solo la prontezza del personale del Donoma, ma anche la loro dedizione al mantenimento della sicurezza nella zona circostante.

La discoteca si è distinta per una collaborazione rapida ed efficace con le autorità, riuscendo così a minimizzare le conseguenze di un episodio che poteva degenerare ulteriormente. La prontezza della security del Donoma è stata quindi un elemento chiave per assicurare la sicurezza pubblica, nonostante l’assenza di responsabilità diretta nell’incidente.

il donoma ribadisce il suo impegno costante

Dalla direzione del Donoma si continua a promuovere un dialogo trasparente con le autorità al fine di chiarire le dinamiche dell’episodio e assicurare la sicurezza degli avventori in futuro. Questa posizione è chiara all’interno della dichiarazione ufficiale: condannare ogni comportamento incivile e collaborare apertamente con le indagini in corso.

La nota diffusa sottolinea l’importanza di attenersi a narrazioni basate sui fatti, piuttosto che cedere a sensazionalismi che potrebbero alimentare allarme sociale ingiustificato. La direzione del Donoma ritiene che la diffusione di informazioni accurate sia essenziale per mantenere la fiducia e la tranquillità della comunità. Pertanto, il locale rimane impegnato a garantire un ambiente sicuro e piacevole per tutti i suoi clienti, sottolineando il valore dell’esperienza che offre lontano da qualsiasi episodio controverso.