civitanova marche investe nel futuro: approvati interventi di efficienza energetica

La Giornata si apre con una notizia positiva per Civitanova Marche, dove l’Amministrazione Comunale avanza progetti per migliorare l’efficienza energetica degli edifici pubblici. Tra i beneficiari dei fondi previsti dal bando ministeriale, emerge la Palazzina Tecnologica di via Marinetti, destinata a ricevere importanti interventi di rinnovamento. Questo articolo esplora i dettagli di questo ambizioso progetto e il suo impatto sul territorio.

l’importanza di un intervento energetico

La Palazzina Tecnologica di via Marinetti, nota comunemente come “blocco uffici”, rappresenta il fulcro di un nuovo progetto di efficientamento energetico approvato dalla Giunta Comunale. Questo progetto segue l’approvazione di un altro intervento simile per la scuola di via Tacito a San Marone, entrambe le iniziative mirano a migliorare l’impatto ambientale degli edifici pubblici e ridurre i consumi energetici attraverso soluzioni innovative e sostenibili.

Il progetto si inserisce in un’ottica più ampia di rivisitazione del patrimonio edilizio della città con lo scopo di renderlo più compatibile con le linee guida europee per la sostenibilità ambientale. Questa mossa non solo mette la città al passo con le migliori pratiche moderne, ma si traduce anche in un significativo risparmio economico a lungo termine. La necessità di ridurre l’impronta ecologica e il consumo energetico degli edifici pubblici rappresenta una priorità per la città, puntando non solo a conformarsi agli standard, ma anche a promuovere lo sviluppo sostenibile nel territorio locale.

caratteristiche strutturali da aggiornare

La Palazzina Tecnologica presenta peculiarità costruttive e impianti tecnologici oramai superati che necessitano di interventi mirati per incrementare l’efficienza energetica. Grazie agli studi effettuati, l’edificio è ritenuto idoneo per il bando CSE2025 “Comuni per la sostenibilità e l’efficienza energetica”, che permette di accedere a finanziamenti a fondo perduto.

Tra le migliorie suggerite figurano la sostituzione degli infissi esterni con nuovi modelli più performanti dal punto di vista energetico e l’implementazione del relamping, ovvero la sostituzione dei sistemi di illuminazione con tecnologie a LED, che garantiscono un consumo energetico nettamente inferiore rispetto alle soluzioni esistenti. Tale progetto prevede un budget complessivo stimato in 205.000 euro, cifra che testimonia l’ampiezza e la rilevanza dell’intervento programmato.

finanziamenti e gestione del progetto

Il costo complessivo del progetto, pari a 205.000 euro, verrà in gran parte coperto dai fondi ministeriali C.S.E. 2025, rivolti ai comuni impegnati nell’implementazione di pratiche sostenibili ed efficienti sotto il profilo energetico. In caso di esito positivo nella richiesta di finanziamento, la somma coperta dai fondi ammonta a 166.683,24 euro, cui si aggiunge l’IVA del 22%, portando il totale a 203.353,55 euro. Il residuo, circa 1.646,45 euro, sarà finanziato con fondi propri del comune, rintracciabili solo una volta confermato il finanziamento.

L’intero progetto sarà gestito dal geometra Matteo Baldassarri, incaricato come responsabile unico di progetto. La sua supervisione è essenziale per garantire che tutte le fasi dell’intervento si svolgano secondo i parametri stabiliti e che il progetto porti i benefici attesi alla comunità di Civitanova Marche.

Con queste iniziative, Civitanova Marche dimostra un impegno concreto verso la transizione ecologica, posizionandosi come esempio di lungimiranza. Ogni passo compiuto verso l’efficienza energetica non solo apporta vantaggi immediati in termini di risparmio, ma rappresenta un investimento sul benessere delle future generazioni.