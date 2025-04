Dal parquet al ring: Michael Carter-Williams cambia gioco

Nell’ambito sportivo, le trasformazioni di carriera sono sempre intriganti. L’ultimo in ordine di tempo è Michael Carter-Williams, ex stella dell’NBA e rookie dell’anno 2014, che passa dal parquet del basket al ring da pugile. L’ avventura inizia il 29 Maggio a New York, nell’ambito di un’evento benefico per il recupero dalla tossicodipendenza.

Michael Carter-Williams tra la Nba e la boxe

Carter-Williams, nato il 10 ottobre 1991 a Hamilton, appare nel mondo del basket come una splendente promessa durante i suoi anni all’università di Syracuse. Il valore di Carter-Williams brillò così intensamente da farlo diventare la 11ª scelta nel draft NBA 2013 da Philadelphia. Egli esordì con decisione, guadagnando il titolo di titolare e ottenendo il premio di rookie dell’anno nella sua prima stagione.

Le varie tuniche di Michael Carter – Williams in Nba

Carter-Williams, alto 1,96 metri e con un ruolo di guardia in campo, ha visto lungo la sua carriera diverse maglie. Dall’impresa storica con Milwaukee Bucks, passando per Chicago Bulls, Charlotte Hornets, Houston Rockets e Orlando Magic. Nel 2023 decide di dire addio al basket giocato per dedicarsi al commento del basket NCAA. Un grande passo avanti per questo professionista del basket, ora proiettato verso un nuovo avventuroso percorso sportivo: la boxe.

Un cambiamento radicale: Carter-Williams diventa pugile

Il suo turno sul ring avverrà il 29 maggio al Leman Ballroom di New York. Sarà un match di tre round nella categoria pesi massimi. L’evento ha uno scopo benefico: supportare un’associazione che sostiene il recupero da dipendenze. Un significativo cambio di rotta che unisce sport e impegno sociale per l’ex star del basket.

Traghettatori tra sport: esempi internazionali e italiani

Non è cosa rara atleti di successo fluttuare tra diversi sport in cerca di stimoli dopo la carriera originale. Tra gli internazionali, Diego Forlan, ex calciatore uruguaiano, sceglie il tennis, apparendo nel circuito Atp a novembre 2024. Altro esempio famoso è Michael Jordan, che lasciò il basket per il baseball, prima di ritornare alla pallacanestro.

Cambi di disciplina sportiva dagli scenari italiani e mondiali

In Italia, Valentino Rossi, leggendario pilota di MotoGP, si lancia nel mondo dei rally, mentre su scala globale ricordiamo la misura in cui l’atletica leggera ha modellato Usain Bolt per affacciarsi al calcio. Persino il grande Paolo Maldini ha giocato a tennis a un livello professionale per breve tempo.

La transizione di Michael Carter – Williams e il coraggio degli sportivi che si reinventano

Il cambio dalla pallacanestro alla boxe di Carter-Williams richiederà adattamento a ritmi differenti e a una disciplina difficile sia fisicamente che mentalmente. Questo grande passo dimostra quanto gli atleti possano essere motivati da nuove sfide per mantenere acceso il desiderio di competizione, anche dopo essersi allontanati dai campi e dai parquet del passato.

Il match del 29 Maggio a New York

L’evento principale in agenda sarà il match di boxe che Carter-Williams affronterà a New York, città che annovera una lunga storia pugilistica, contro Sam Khativ. Questa sfida si configura come un momento cruciale che metterà alla prova la capacità di adattamento di Carter-Williams, che si concede una seconda carriera in una disciplina sportiva diversa ma egualmente impegnativa e competitiva come il pugilato.