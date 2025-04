Dal Tennis all’Isola dei Famosi 2025: un nuovo corso per Camila Giorgi

Ex tennista professionista, Camila Giorgi, si concede un ruolo completamente nuovo nello spettacolo al largo delle coste dell’Honduras. Dopo aver raggiunto l’apice del suo percorso tennistico nel 2013, Camila torna a far parlare di sé, ma questa volta non su un campo da tennis, ma su un’isola lontana, pronta per l’Isola dei Famosi 2025.

Una scelta inaspettata: Giorgi tra i partecipanti dell’Isola dei Famosi

Camila Giorgi, ex tennista maceratese che ha raggiunto la 26ª posizione del ranking WTA durante la sua carriera, ha deciso di abbandonare l’arena sportiva per intraprendere una nuova avventura sul piccolo schermo. A confermare questa inaspettata scelta sono le voci insistenti che la vedono tra i partecipanti all’edizione 2025 dell’Isola dei Famosi, reality show di Canale 5 che vedrà la conduzione di Veronica Gentili. Per Camila, un cambio di scenario radicale e lontano dai bassi riflettori i campi da gioco, sui quali non era mai sembrata molto a suo agio.

Un cambio radicale di vita dopo il ritiro

Il ritiro dal mondo del tennis è stato seguito da un periodo complicato per Camila. Dopo aver risolto alcuni problemi fiscali in Italia, ha deciso di trasferirsi in Argentina, paese d’origine di suo padre. Questo ha segnato un punto di svolta nel suo percorso di vita, portandola a un cambio radicale di stile di vita e ad avere una presenza sempre più marcata sui social media, su Instagram la seguono più di 715.000 fan.

Sviluppi sentimentali e indagini giudiziarie: la vita di Giorgi dopo il tennis

Un altro aspetto della vita di Camila che sta alimentando la curiosità del pubblico è il suo nuovo legame sentimentale con Ramiro Marra, figura politica argentina legata al movimento di Javier Milei. Non è l’unico cambiamento radicale nella vita dell’ex tennista: nel recente passato, è stata coinvolta in un’indagine della Procura di Vicenza riguardante presunte false vaccinazioni anti-Covid, un caso di alto profilo che ha coinvolto anche altre personalità note, tra cui la cantante Madame.

Un nuovo capitolo per Camila Giorgi

Tra avventure televisive in arrivo, un nuovo capitolo sentimentale e una distanza crescente dal mondo dello sport, Camila Giorgi si prepara a riscrivere la sua storia. I campi da tennis fanno parte del suo passato, ma il mondo dello spettacolo non sembra disposto a lasciarla andare. Un’inattesa virata, che dà a Camila una nuova opportunità di esprimersi e mostrarsi al pubblico in maniera diversa.