Emergenza frana a Alto Reno Terme: Chiusura al traffico della strada provinciale 55, provvedimenti e alternative

La situazione è critica ad Alto Reno Terme, in provincia di Bologna. A seguito di una frana causata da intense precipitazioni, la strada provinciale 55 ‘case forlai‘ ha dovuto chiudere i battenti al traffico, rendendo il passaggio dei veicoli impossibile. L’interruzione riguarda un tratto vicino al chilometro 1+500, con l’accesso bandito fino a quando non sarà possibile garantire la sicurezza.

Innesco del fenomeno e ripercussioni sulla viabilità

La frana ha avuto origine sul versante di monte sovrastante la strada provinciale 55, provocando la caduta di fanghi, massi e detriti, comprese alcune piante di dimensioni ragguardevoli. La colpevole di questo scenario è stato l’intenso maltempo che ha colpito l’Appennino Bolognese nei giorni scorsi, indebolendo il terreno e causando il cedimento del versante. Nonostante i tecnici della città metropolitana di Bologna abbiano tentato ripetutamente di mettere in sicurezza la zona interessata, l’ondata di materia dal pendio non ha mai cessato.

Effetti diretti per gli automobilisti e il territorio

La precipitosa caduta di fango e massi ha reso ogni sforzo per mitigare l’effetto della frana inutile. I pezzi di roccia caduti e la vegetazione intrappolata rappresentano un pericolo imminente per chiunque passi lungo questa strada provinciale, costringendo quindi ad una chiusura prevenzionale. Questa misura è stata necessaria per proteggere l’incolumità degli automobilisti e degli abitanti locali.

Deviazione del traffico e opzioni alternative

Con la strada provinciale chiusa al chilometro 1+500, il traffico deve necessariamente essere deviato verso altre strade nelle aree circostanti. Per garantire una circolazione sicura, la città metropolitana di Bologna ha predisposto percorsi alternativi. Questa soluzione temporanea rimarrà in vigore fino a quando non sarà possibile un intervento strutturale in grado di stabilizzare il versante franoso e riaprire in sicurezza la strada.

Raccomandazioni agli automobilisti

Gli automobilisti sono invitati a seguire scrupolosamente i segnali di deviazione e a mantenere alti livelli di informazione sulle condizioni del traffico, in particolare se il loro viaggio li porta ad attraversare o partire da Alto Reno Terme. Il divieto di accesso è in essere per tutti i veicoli in entrambi i sensi di marcia, senza eccezioni, fino a quando non si potrà garantire la piena sicurezza della strada provinciale 55. Il team di tecnici continuerà a monitorare lo stato del terreno e le condizioni meteorologiche per intervenire nel più breve tempo possibile.