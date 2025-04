Fermata la rete di truffe telefoniche a Napoli: cade il cerchio sulle strategie truffaldine mirate agli anziani

L’ingegnosa rete di truffe telefoniche che ha attanagliato Napoli è stata finalmente sgominata, vedendo due giovani arrestati e un teenager fatto oggetto di denuncia a piede libero. Queste truffe apparentemente furtive miravano a sfruttare la fragilità degli anziani, creando artificiosi scenari di crisi familiari nell’intento di estorcere denaro.

Il baluardo della truffa svelato nel quartiere Stella di Naples

L’operazione condotta dai Carabinieri ha preso piede nel quartiere Stella, un’area densamente popolata di Napoli, più precisamente in un appartamento ubicato in via Tronari. In un blitz tempestivamente condotto, le forze dell’ordine hanno posto fine ai tentativi di tre giovani di occultare prove incriminanti.

Fra le persone sorprese nell’avamposto truffaldino vi erano Antonio Palmieri e Francesco Renna, entrambi giovani con passati contrassegnati da reati penali, accompagnati da un sedicenne finora incensurato. Durante la perquisizione dell’appartamento, gli agenti hanno sequestrato cinque cellulari e numerose note, contenenti dettagliate istruzioni utilizzate per perpetrare le loro truffe.

Il modus operandi delle truffe telefoniche e i loro bersagli

Le chiamate fraudolente erano fatte da un prefisso di Napoli, mentre le registrazioni dei telefoni celati rivelavano frequenti comunicazioni con numeri associati a Caltagirone. I truffatori si facevano passare per avvocati o Carabinieri, utilizzando un indirizzo veritiero della zona per guadagnare credibilità.

Tirando in ballo incidenti o problemi legali in cui sarebbero stati coinvolti i familiari delle vittime, i truffatori richiedevano l’invio di cospicue somme di denaro per risolvere la situazione. Le storie erano spesso infarcite di dettagli personali; tale tattica aumentava la pressione sugli anziani, spingendoli a pagare nell’incubo o nell’ansia.

L’importanza della collaborazione fra Carabinieri di Napoli e Caltagirone

La cooperazione combinata delle forze dell’ordine di Napoli e Caltagirone è stata fondamentale nel delineare le macchinazioni di questo gruppo criminale. I Carabinieri hanno raggiunto gli anziani nel mirino in Sicilia per avvertirli e rassicurarli a seguito dell’intercettazione delle chiamate fraudolente.

L’indagine attualmente mira a scoprire i possibili complici che avrebbero dovuto riscuotere i fondi estorti. I due adulti sono stati arrestati con l’accusa di truffa aggravata, mentre il minore è stato denunciato senza essere arrestato.

L’appello dei carabinieri contro l’evoluzione delle truffe telefoniche

Il comando dei Carabinieri di Napoli ha sottolineato l’importanza di restare all’erta di fronte a queste truffe, consigliando azioni precauzionali, come non condividere informazioni personali attraverso chiamate o messaggi da numeri sconosciuti e verificare sempre la validità delle richieste contattando direttamente parenti o banche.

Le strategie utilizzate dai truffatori stanno diventando sempre più elaborate e pericolose, sfruttando emozioni e paura, soprattutto negli anziani. Il richiamo dei Carabinieri è a non lasciarsi il proprio senso di vigilanza e a rapportare immediatamente qualsiasi sospetto affinché possano essere evitate ulteriori vittime.