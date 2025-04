festa dello sport a civitanova: giovani talenti del karate premiati dal sindaco

Nel cuore di Civitanova, lo sport e il talento giovanile sono stati celebrati con grande fervore. Il Sindaco Fabrizio Ciarapica ha reso omaggio a due promettenti atleti locali dell’associazione Karate Kai Shotokan Civitanova, riconosciuti per le loro recenti imprese nelle competizioni regionali di karate. I giovani Diego Castignani ed Elena Accoramboni hanno dimostrato il loro valore inarrestabile vincendo importanti titoli nella disciplina del Kumite, distinguendosi nelle rispettive categorie di peso.

protagonista l’impegno giovanile nel mondo del karate

Diego Castignani si è distinto nella categoria -57 kg cadetti, coronandosi campione regionale con un insieme di prestazioni che hanno messo in luce la sua tenacia e determinazione. Elena Accoramboni, invece, ha conquistato il titolo di campionessa regionale nella categoria -68 kg femminile assoluto, dimostrando una padronanza tecnica e un’intensità di gara che hanno contributo al suo successo. Questi giovani talenti incarnano la dedizione e la passione, e rappresentano l’eccellenza sportiva di Civitanova.

Il sindaco Fabrizio Ciarapica, riconoscendo il valore del loro impegno e delle loro vittorie, ha voluto premiare i giovani atleti durante una cerimonia ufficiale. A sottolineare l’evento, la presenza di una figura storica dello sport civitanovese: Umberto Tocchetto, presidente dell’associazione Karate Kai Shotokan e personaggio di rilievo per il suo contributo nel promuovere le arti marziali tra i giovani. Tocchetto è da anni un pilastro del panorama sportivo locale, sostenendo la crescita dei talenti con dedizione e passione.

l’importanza del riconoscimento istituzionale nello sport

Durante la cerimonia, ad Elena, Diego e al presidente Tocchetto è stato consegnato un attestato di riconoscimento ufficiale. Questo gesto non è solo simbolico, ma rappresenta un tassello importante nel percorso di crescita degli atleti, sottolineando l’apprezzamento della comunità e delle istituzioni per i loro sforzi nel campo sportivo. Il sindaco Ciarapica ha espresso con fervore la sua ammirazione, sottolineando l’importanza dello sport come strumento educativo e sociale.

Lo sport, ha dichiarato Ciarapica, veicolo di valori essenziali come il rispetto delle regole, la tenacia, il lavoro di squadra e il sacrificio, è fondamentale non solo per la formazione individuale, ma anche per il rafforzamento del tessuto sociale. Attraverso il loro esempio, Diego ed Elena dimostrano che disciplina e dedizione conducono al successo e all’arricchimento personale, offrendo alla comunità un motivo di orgoglio e un modello da seguire.

il ruolo fondamentale delle associazioni sportive locali

Il riconoscimento ricevuto è anche un tributo al ruolo vitale delle associazioni sportive locali come il Karate Kai Shotokan Civitanova. Queste organizzazioni sono spesso il primo palcoscenico dove i giovani talenti possono crescere, testare i propri limiti e tentare di superare le proprie sfide. Umberto Tocchetto, nel suo discorso, ha ribadito la missione educativa dello sport, sottolineando il potenziale trasformativo che esso ha sulla gioventù e sulla società in generale.

È grazie al lavoro instancabile di appassionati come Tocchetto che lo sport diventa un mezzo potente di inclusione sociale e sviluppo personale. La sua dedizione e il suo impegno per la comunità sportiva di Civitanova hanno creato un’eredità di cui tutta la città può essere fiera. Premiare gli atleti significa non solo riconoscere le loro capacità, ma anche valorizzare l’impegno di chi, dietro le quinte, lavora quotidianamente per far emergere nuovi talenti.

Questo evento riflette una visione di speranza e determinazione, attirando l’attenzione sulla vitalità dello sport a Civitanova. L’incontro tra gli atleti, le autorità locali e le associazioni sportive sottolinea l’importanza della collaborazione tra più attori per il bene comune, facendo del successo di questi giovani campioni un esempio ispiratore per tutti.