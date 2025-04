Giubileo 2025: 80mila adolescenti attesi a Roma, intensificati i canali di ascolto e sicurezza di Telefono Azzurro

L’evento del Giubileo degli Adolescenti, che si svolgerà a Roma dal 25 al 27 aprile del 2025, vedrà arrivare in città più di 80.000 giovani provenienti da tutta Italia e dall’estero. Per gestire al meglio tutte le potenziali situazioni di emergenza e di disagio, Telefono Azzurro ha deciso di intensificare la sua rete di ascolto e supporto.

Migliorare la sicurezza durante il giubileo

Telefono Azzurro ha sempre svolto un ruolo fondamentale nel tutelare i minori, grazie al suo servizio di ascolto gratuito, gestito da operatori preparati. Durante il Giubileo, per gestire l’aumento delle richieste, l’associazione ha deciso di ampliare i suoi canali di ascolto. Grazie al numero 1.96.96, attivo per 24 ore, i ragazzi possono in qualsiasi momento segnalare situazioni di disagio, smarrimento o pericolo.

Numero 114, il riferimento per le emergenze

Il numero 114 Emergenza Infanzia è un altro strumento fondamentale messo a disposizione da Telefono Azzurro per garantire la sicurezza dei minori. Questo servizio, attivo 24 ore su 24, si occupa di gestire situazioni di rischio particolarmente gravi, sempre in collaborazione con la polizia, i servizi sociali e gli enti locali. Durante il Giubileo è indispensabile poter fare affidamento su un servizio così efficiente e tempestivo.

Numero 116.000, per le segnalazioni di minori scomparsi

Il terzo strumento messo a disposizione da Telefono Azzurro è il numero 116.000, dedicato alle segnalazioni di minori scomparsi o in situazioni di rischio grave. E’ un servizio essenziale per individuare tempestivamente le forze dell’ordine e avviare le procedure per il ritrovamento. Durante eventi di massa come il Giubileo, è cruciale poter contare su strumenti così efficienti.

Telefono azzurro al fianco degli adolescenti durante il giubileo

Telefono Azzurro si sta impegnando a fondo per garantire la sicurezza di tutti i giovani che prenderanno parte al Giubileo degli Adolescenti del 2025. Ernesto Caffo, presidente dell’associazione, ha ribadito l’importanza della collaborazione con le istituzioni, in particolare con la Presidenza del Consiglio, il Ministero dell’Interno, la Prefettura di Roma e la Protezione Civile. Grazie a queste sinergie, sarà possibile dare assistenza in tempo reale a tutte le situazioni di emergenza, garantendo un ambiente protetto per tutti i partecipanti.