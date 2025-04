Gli sconvolgenti dettagli dell’odissea medica della star di ‘The Crown’, Olivia Williams

Olivia Williams, famosa per i suoi ruoli in ‘The Crown‘ su Netflix e il film ‘Il sesto senso‘, si trova ad affrontare una situazione che nessuno vorrebbe mai sperimentare. L’attrice ha rivelato di essere stata diagnosticata con un raro tumore maligno al pancreas, dopo quattro anni di battaglia con numerosi sintomi e diagnosi erronee.

Un lungo e tortuoso percorso verso la diagnosi

La scoperta della malattia ha seguito un percorso di ricerca medica lungo e complesso. Williams ha riferito di aver consultato almeno dieci medici nel corso di quattro anni, con una serie di sintomi ricorrenti tra cui dolori e diarrea cronica.

Numerose diagnosi sono state proposte per spiegare questi sintomi, tra cui lupus, menopausa e disturbi intestinali irritabili. Alcuni medici hanno persino suggerito che le cause potrebbero essere psicologiche.

La diagnosi definitiva, un raro tumore maligno, è arrivata troppo tardi. Williams sostiene che se la malattia fosse stata identificata prima, un intervento chirurgico avrebbe potuto risolvere il problema.

La diagnosi finale: un raro tumore maligno

Il ritardo nella diagnosi ha avuto conseguenze devastanti. Nonostante numerosi tentativi per rimuovere il tumore, la sua scoperta tardiva ha permesso al cancro di estendersi al fegato. Come conseguenza, le metastasi hanno continuato a ricorrere.

Williams ha rivelato che nuove metastasi sono state trovate poco prima di Natale e durante le vacanze estive. Le metastasi, ha aggiunto, “hanno iniziato a comparire troppo vicino ai vasi sanguigni principali per poter essere trattate con un laser”.

In un tentativo di controllare la diffusione del cancro, Williams si è sottoposta a una radioterapia interna mirata, conosciuta come Lutathera, presso il King’s College. Tuttavia, anche questa terapia non ha portato i risultati sperati.

Impatto personale e stato attuale di salute

L’attrice ha condiviso l’angoscia di vivere con una malattia potenzialmente letale. Ha descritto come sia stato difficile vedere le metastasi crescere senza poter intervenire. Ha anche espresso profonda frustrazione per il modo in cui è stata gestita la sua situazione medica.

Nonostante ciò, Williams continua a lottare. La stella della serie ‘The Crown‘ non ha fornito ulteriori dettagli sul suo stato di salute attuale, tacciando la situazione di incerta. La sua storia è un forte monito sull’importanza di una diagnosi tempestiva e accurata, e una lezione sulla resilienza di fronte allo sfidante percorso che una malattia può portare.