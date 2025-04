I lintorni esotici di agosto 2025: Scopriamo Bali, Isole Gili, Singapore e Malesia con OriginalTour

Accompagnoci in un viaggio da sogno nel mese più caldo dell’anno, attraverso incantevoli destinazioni dell’Asia. OriginalTour ha creato emozionanti itinerari di due settimane che completano perfettamente relax, cultura e avventura. Un tour nel misterioso Oriente che include Bali, le Isole Gili, Singapore e la Malesia, progettato per coloro che amano esplorare nuovi luoghi, senza dimenticare la comodità.

Esploriamo Bali e Isole Gili: tra acque cristalline e spiritualità ancestrale

OriginalTour ha modellato due proposte uniche per l’appetibile meta di Bali.

Il primo programma, della durata di due settimane, è previsto dal 13 al 29 agosto, con partenza dalla capitale italiana, Roma, tramite China Airlines. E’ previsto l’arrivo al sofisticato hotel 4 stelle ubicato a Sanur, famosa località balneare con una spiaggia di sabbia bianca che si estende per oltre quattro chilometri. Il pacchetto include una sistemazione con colazione e i prezzi iniziano da 2.690 euro a persona in camera doppia.

La seconda opzione è un’avvincente combinazione di Bali e le Isole Gili, uno splendido arcipelago distante pochi chilometri dalla costa. La prima settimana del programma è riservata all’esplorazione di Bali, tra le scelte di Sanur o Nusa Dua, per poi attraccare sulla pittoresca isola di Gili Trawangan per la settimana successiva. Per il pacchetto sono previste tariffe a partire da 3.100 euro.

Viaggio culinario e culturali a Bali

Dei bonus aggiunti ai pacchetti vacanza di Bali sono le lezioni di cucina a Ubud. I curiosi viaggiatori avranno la possibilità di visitare un mercato locale, di acquistare ingredienti esotici e di assimilare i segreti della gastronomia balinese dalla mano di un chef professionista. Queste intraprendenti attività consentono un contatto diretto con le tradizioni e i sapori di Bali.

Metropoli e selvaggia natura: Singapore e Malesia

Per quelli che ambiscono un amalgama di città e natura, il tour “Singapore e Malesia” consente un’autentica avventura. La partenza è prevista il 10 agosto da Milano o Roma, con voli via Dubai. In Singapore, il tour comprende una visita a quartieri coloniali ricchi di storia e notevoli architetture. Il viaggio prosegue poi verso la foresta pluviale di Taman Negara in Malesia, una delle foresta più vetusta del mondo.

Tra le limpide acque dell’isola di Redang

L’avventura si conclude sull’idilliaca isola di Redang, nota per le sue acque cristalline e bianche spiagge, un paradiso per gli appassionati di snorkeling e immersioni. L’offerta include un soggiorno al Laguna Redang Resort con pensione completa.

Viaggi ben organizzati e senza sorprese con OriginalTour

OriginalTour garantisce un servizio turistico completo, includendo nel pacchetto voli intercontinentali e trasferimenti locali. Con i gruppi viaggia una guida parlante italiano, pronta a fornire informazioni su storia, cultura e tradizioni dei luoghi visitati. Non dovrete preoccuparvi dell’annullamento del viaggio per mancanza di partecipanti in quanto le partenze sono garantite.

I pacchetti OriginalTour sono la soluzione perfetta per chi vuole esplorare Bali, le Isole Gili, Singapore e la Malesia senza rinunciare alle esperienze di alta qualità. I viaggi proposti rappresentano luoghi affascinanti che combinano il patrimonio culturale e ambientale, offrendo un unico calendario presente nel mese più caldo del 2025.