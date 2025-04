Il ritorno della semifinale di Coppa Italia 2024: Bologna vs Empoli in un combattuto match

La data è fissata per il 24 aprile, nel campo del Dall’Ara per il ritorno della semifinale di Coppa Italia 2024. Il Bologna ed Empoli sono pronti per competere in una partita molto attesa, dove i rossoblù hanno un vantaggio grazie al trionfo 3-0 ottenuto nella gara di andata. Nonostante ciò, l’ Empoli è determinato a ribaltare il risultato, pronti a sfidare qualsiasi pronostico con una formidabile prestazione di rimonta. Una partita piena di intensità ed equilibrio, con entrambe le squadre pronte a conquistare quello che gli spetta: un posto nella finale.

La sfida inizia: riepilogo della gara d’andata e aspettative per il ritorno

Nella gara di andata della semifinale tre settimane fa, Bologna ha dimostrato il suo dominio sul campo di Empoli con un deciso 3-0. Riccardo Orsolini e Joshua Zirkzee, che ha realizzato una doppietta, hanno segnato i gol decisivi che hanno messo i rossoblù in una posizione vantaggiosa, sia psicologicamente che tatticamente.

Ora, l’Empoli dovrà affrontare il compito non da poco di capovolgere un pesante risultato, giocando in trasferta e di fronte ad un pubblico come quello del Dall’Ara. La squadra di Roberto D’Aversa dovrà mettere in campo un attacco convincente e, allo stesso tempo, una difesa solida per evitare altri gol. La determinazione e l’equilibrio, soprattutto in attacco, saranno determinanti. Questa partita rappresenta per i toscani un’opportunità di riscatto e la possibilità di scrivere una pagina fondamentale nella loro storia recente.

Formazioni in vista: le probabili formazioni per il match del 24 aprile

Il match del 24 aprile vedrà i due allenatori schierare le formazioni con cui cercano di ottenere il risultato desiderato. Per il Bologna, l’allenatore Luigi Italiano dovrebbe optare per un 4-2-3-1. Il portiere Ravaglia proteggerà la porta, con Holm, Beukema, Lucumí e Lykogiannis in difesa. A centrocampo la scelta sarà Pobega e Freuler, mentre Orsolini, Fabbian e Dominguez saranno posizionati dietro la punta Dallinga che ha già mostrato grandi risultati con reti decisive.

D’altro canto, l’Empoli di D’Aversa si affida ad un 3-4-2-1. In porta ci sarà Vasquez, mentre Goglichidze, Marianucci e un veterano come De Sciglio faranno parte della linea difensiva. A centrocampo si pone Ebuehi, Henderson, Grassi e Pezzella. In attacco ci saranno Anjorin e Cacace in appoggio all’unica punta Esposito. L’obiettivo è quello di bilanciare le esigenze difensive e offensive, cercando di trovare gli spazi giusti per colpire.

La gara sul piccolo schermo: dove guardare la semifinale di Coppa Italia

Per coloro che vogliono guardare la semifinale di ritorno tra Bologna ed Empoli, il match sarà trasmesso in diretta televisiva senza costi su Mediaset, sul canale Italia 1. Questa opportunità offre a un ampio pubblico di seguire la sfida tra le due squadre.

Per coloro che preferiscono uno schermo più versatile, il match sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Questo servizio consente di seguire l’evento su qualsiasi dispositivo con una buona qualità video. Riprendendo l’attenzione dei media sulla Coppa Italia, si preannuncia un finale avvincente.

Sarà una partita ricca di emozioni, con Bologna ed Empoli che si contendono un posto nella finale. La tensione sarà più alta per l’Empoli, chiamato a compiere un’epica rimonta.