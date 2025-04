Il ritorno sorprendente di Joe Goldberg in “You”: tra vecchi tabù e nuovi orizzonti narrativi

Penn Badgley e la sua iniziale opposizione alle scene di sesso

Inizialmente, Penn Badgley era stato molto chiaro riguardo la sua avversione per le scene di sesso nella serie, temendo che potessero romanticizzare il suo personaggio, Joe Goldberg, che è essenzialmente un manipolatore e un assassino. La sua preoccupazione principale era duplice: non voleva che il personaggio fosse percepito come un eroe romantico e desiderava anche mantenere un certo decoro personale, rispettando la sua vita coniugale e i propri limiti emotivi. Questa posizione era condivisa dalla showrunner Sera Gamble, che aveva accettato di eliminare quelle scene nella terza stagione, allineandosi alla visione dell’attore per non distorcere la percezione del personaggio.

Un cambiamento di prospettiva sulle sequenze intime

Tuttavia, con l’arrivo della quinta stagione e un cambio nel team di produzione, Badgley ha rivisto la sua posizione. Ha capito l’importanza di alcune di queste scene nel contesto della storia, sottolineando che ogni sequenza sessuale doveva essere “vitale, importante e deliberata”, contribuendo significativamente alla narrazione e non utilizzate solo come attrazione visiva. Questo approccio era coerente con il nuovo indirizzo artistico sotto la guida di Michael Foley e Justin Lo, che hanno promesso una trattazione più sobria e rispettosa, benché più diretta, delle dinamiche intime del personaggio.

L’impatto della nuova direzione artistica di Michael Foley e Justin Lo

Con Foley e Lo alla guida, “You” ha attraversato una trasformazione significativa. Essi hanno puntato a esplorare la complessità del personaggio di Joe Goldberg, mantenendo elementi di romanticismo ma con una valutazione critica e profonda. Attraverso le nuove sequenze di sesso e relazioni, la serie ora cerca di demistificare e destrutturare l’aura di fascino tossico del protagonista, mettendo in luce la pericolosità e la manipolazione dietro il suo comportamento. La quinta stagione, attraverso queste nuove sequenze, intende provocare una riflessione critica su come l’apparenza possa ingannare e su come il vero carattere di Joe sia pericoloso e distruttivo, a prescindere dalla sua esteriorità affascinante.

Le nuove sfide narrative e la reazione del pubblico

Il reintegro delle scene di sesso ha cambiato la percezione del pubblico sullo sviluppo di Joe Goldberg. Invece di essere un ritorno ai vecchi schemi, il pubblico li ha interpretati come un’esposizione più accurata e critica della manipolazione intrinseca nel personaggio. Le discussioni che ne sono seguite tra i fan riflettono una consapevolezza crescente sulla complessità del protagonismo e sulla necessità di un’analisi più severa sui tratti manipolativi di Joe, fornendo una base più solida per discutere la responsabilità degli autori nello sviluppare e mostrare personaggi tossici.

Un dialogo continuo tra creatori e audience

La serie “You“, soprattutto con la sua ultima stagione, continua a essere un campo di sperimentazione narrativa e un teatro di dialogo aperto tra creatori e spettatori. Le scelte creative che riguardano la presenza delle scene di sesso e la loro funzione narrativa rappresentano un punto focale di questa discussione, mostrando un impegno da parte dei produttori e degli attori nel sondare e sfidare le ambiguità morali attraverso il medium televisivo. Con ogni nuova stagione, “You” dimostra che può essere una piattaforma potente per esplorare e criticare le dinamiche di potere, attrazione e manipolazione.