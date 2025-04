Il silenzio regale: Carlo II ignora le chiamate e le lettere del secondogenito Harry

L’atmosfera all’interno della famiglia reale britannica sembra essere sempre più tesa. Secondo fonti interne, il monarca britannico, Carlo II, continua a ignorare le chiamate e le lettere di suo figlio Harry. Questa frattura interna ha portato alla quasi totale cessazione della comunicazione tra i due nobili.

Carlo II: lotta al cancro e impegni regali

Nell’ultimo anno, Carlo II ha affrontato una doppia sfida. Dalla diagnosi di cancro all’agitata agenda di impegni ufficiali, il sovrano britannico non ha avuto un attimo di respiro. Tra i suoi impegni più importanti, ricordiamo la visita di Stato in Italia, durante la quale ha incontrato il premier Giorgia Meloni e papa Francesco. Nonostante gli intensi trattamenti, i medici gli hanno permesso di continuare a viaggiare e a lavorare a pieno regime. Tuttavia, la sua salute non è l’unico motivo di preoccupazione per la corte inglese.

Il divario familiare: il rapporto intricato tra Carlo e Harry

Il problema più grande sembra essere la frattura sempre più profonda all’interno della famiglia reale, in particolare tra Carlo e suo figlio Harry. Secondo quanto riportato da fonti regali al tabloid americano People, il fossato tra padre e figlio si sarebbe addirittura ampliato. La comunicazione è praticamente inesistente, tanto che il monarca non risponde né alle lettere né alle telefonate del figlio.

L’oscuramento della salute: Harry ignaro della condizione del padre

Ulteriormente allarmante è che Harry sarebbe stato tenuto all’oscuro dello stato di salute del padre. Dall’inizio delle cure contro il cancro sino al recente ricovero dovuto agli effetti collaterali della chemioterapia, sembra che Harry sia stato informato sui medici aggiornamenti attraverso i media, piuttosto che dalla famiglia. Nonostante le molte speculazioni, il rapporto tra Carlo II e il duca di Sussex non sembra aver subito modifiche sostanziali nelle ultime settimane.

Questioni di sicurezza: la lotta per la protezione di Harry

A peggiorare la situazione è stata la battaglia legale avviata da Harry per il ristabilimento della sua protezione da parte di Scotland Yard nel Regno Unito. Harry è convinto che la revoca di tale protezione sia un tentativo di farlo tornare nell’entourage reale. La richiesta di reintegro della security, tuttavia, non sembra aver trovato il favore di Carlo, che rifiuta di farsi coinvolgere nelle vicissitudini giudiziarie legate alla protezione dei Sussex.

Dopo la loro uscita da membri senior della famiglia reale, il duca e la duchessa di Sussex si sono presi carico personalmente delle loro spese di sicurezza. La scelta di Harry di portare avanti questa battaglia legale non ha trovato l’appoggio del padre, contribuendo ad approfondire ulteriormente il divario tra i due.