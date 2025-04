Il Simposio Internazionale sulla Patata trasforma Macfrut 2025 in un epicentro dell’agricoltura globale

La terza edizione della fiera Macfrut 2025 a Cesena è pronta a diventare lo scenario per il Simposio Internazionale sulla Patata. Questo evento trasversale si concentrerà su una delle colture più diffuse al mondo, dando spazio a argomenti che riguardano mercato, consumi, minacce fitosanitarie e prospettive di crescita. Tra il 6 e l’8 maggio, parteciperanno specialisti provenienti da Francia, Svizzera, Austria, Belgio, Spagna, Egitto, Namibia e Italia, per unirsi in una conversazione globale sulla patata.

La lotta alle minacce per la patata nell’Europa contemporanea

Il primo giorno di questo simposio mette in luce il delicato tema delle questioni fitosanitarie che affliggono i produttori di patate di tutta Europa. Una delle principali preoccupazioni riguarda la lotta contro gli elateridi o “ferretti”, coleotteri che danneggiano le radici delle patate. Ma anche il Cyperus esculentus, o “nnafiato”, è una grave minaccia, tanto che è incluso nell’elenco delle specie invasive più pericolose stilato dall’Eppo.

Gli esperti del settore presenteranno metodi innovativi e più efficaci per controllare queste minacce. Il fine è quello di prevenire perdite di produzione e di garantire la qualità delle patate. Il simposio si propone come un’occasione per affrontare queste sfide, che diventano sempre più complesse con il cambiamento delle condizioni climatiche, che favoriscono la diffusione delle infestazioni.

Un’agenda internazionale incentrata sulla patata

Il Simposio internazionale sulla patata si sviluppa durante tre giorni tra sessioni di lavoro e visite tecniche. Luciano Trentini, agronomo a capo di questa iniziativa, sottolinea che il contesto di Macfrut 2025 è l’ideale per questo evento. Da un punto di vista tecnico, commerciale e scientifico, il simposio porta il pubblico ad una visione completa del settore della patata.

La programmazione è stata progettata per coprire argomenti che vanno dalla produzione alla commercializzazione, dalla difesa fitosanitaria all’innovazione delle varietà. Tutti questi aspetti permetteranno un confronto costruttivo che fornirà indicazioni tangibili per coloro che operano in questo comparto.

Un’analisi dettagliata dei trend di mercato e dei consumi

Il secondo giorno del simposio sarà focalizzato sugli aspetti commerciali e sulle abitudini dei consumatori. Si discuterà delle variazioni tra le preferenze italiane ed europee, quali tipologie di patate sono preferite, e come i marchi di qualità influenzano le decisioni di acquisto dei consumatori.

Particolare attenzione sarà data al ruolo della comunicazione, non solo come strumento per aumentare le vendite, ma anche per far conoscere specificità come la sostenibilità o il legame con il territorio. Il simposio sarà un’occasione per confrontare diverse esperienze e strategie messe in atto dai vari operatori del settore.

ricerca e coltivazione: il coraggio di guardare al futuro

L’ultimo giorno del simposio sarà incentrato sui progetti di ricerca europei, focalizzati sulle principali problematiche fitosanitarie e sulle possibili soluzioni da adottare. Questo discorso culminerà con visite guidate ai vari stand della fiera, dove ogni anello della filiera, dalle sementi al prodotto finale, sarà rappresentato.

In parallelo, si discuterà di aspetti legati alla pataticoltura italiana, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale ed economica, e all’evoluzione delle tecniche di coltivazione. Si farà un focus sui riconoscimenti DOP e IGP ottenuti da alcune aree italiane per la produzione di patate di qualità, come una prova dell’importanza di questi prodotti nel mercato europeo e internazionale.

Il Simposio internazionale sulla Patata a Macfrut 2025 si pone quindi come l’occasione per unirsi in uno sforzo comune, che coinvolge professionisti da tutto il mondo, per migliorare e valorizzare una coltiva di enorme importanza economica e scientifica.