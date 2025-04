Importante scoperta archeologica in Egitto: città di 3400 anni fa riemerge vicino ad Alessandria

Nei pressi di Alessandria, un gruppo di archeologi francesi ha riportato alla luce i resti di una città vecchia di 3400 anni, offrendo nuovi spunti sulla storia antica del delta del Nilo. Questo rinvenimento mette in luce non solo dettagli architettonici, ma anche economici e culturali significativi di quel periodo.

La riscoperta di kom el-nugus: un tesoro sotto la sabbia

Nascosta sotto metri di sabbia, Kom el-Nugus, si rivela come un patrimonio storico nell’archeologia egizia. Gli esploratori, guidati da Sylvain Dhennin del CNRS e accademico dell’Università di Lione, hanno identificato strutture della XVIII dinastia egizia, un’era caratterizzata dalle reggenze di Akhenaton, Nefertiti e Tutankhamon. Questi ritrovamenti, costituiti principalmente da mattoni crudi, offrono spunti sulla vita quotidiana e sull’economia di quel tempo, evidenziando una presenza umana prolungata e ben organizzata.

Rivalutazione del delta occidentale: un centro prima dimenticato

Contrariamente alla convinzione che il delta occidentale fosse di scarsa importanza prima dell’epoca greca, le ricerche a Kom el-Nugus dimostrano che la zona era un fulcro commerciale e politico già durante il Nuovo Regno. Le abbondanti scoperte di qualità elevata rinvenute sul sito confermano l’esistenza di una società complessa e integrata con l’amministrazione centrale del paese.

La presenza reale a kom el-nugus: prestigio e produzione locale

Significativi tra i ritrovamenti sono i frammenti di anfore incise con il nome di Merytaton, primogenita di Akhenaton e Nefertiti. Questi oggetti suggeriscono che Kom el-Nugus potesse ospitare una produzione vittivinicola di alto livello, forse legata direttamente alla famiglia reale. L’uso del nome della principessa sui manufatti potrebbe indicare un’associazione diretta con il prestigio regale, funzionale anche a indicare una sorta di marchio di qualità.

Aspetti religiosi e politici: i templi di Kom el-Nugus

I recenti scavi hanno anche portato alla luce i resti di un tempio che potrebbe essere stato dedicato a Ramesses II, un faraone centrale nella storia egizia e menzionato anche nei testi biblici. Decorazioni e iscrizioni legate ad altre figure regali, come Seti II, rivelano l’importanza del sito non solo come centro economico, ma anche religioso e politico, sottolineando il ruolo di Kom el-Nugus nelle dinamiche di potere dell’epoca.

Implicazioni della scoperta e ulteriori ricerche

Questa scoperta archeologica si aggiunge a una serie di ritrovamenti significativi in Egitto. L’esplorazione di tombe come quella di Thutmose II, e la sepoltura del sacerdote Tetinebefou mostrano che il territorio egiziano continua a svelare segreti del suo passato. Ogni nuovo elemento contribuisce significativamente alla comprensione della storia e della cultura dell’antico Egitto.

Continuazione della esplorazione in territori nascosti

Le indagini su Kom el-Nugus aprono nuove questioni sul patrimonio ancora nascosto nelle zone meno conosciute del Delta. Sylvain Dhennin sottolinea la rilevanza di questi ritrovamenti nel contesto della ricerca egittologica contemporanea, confermando il valore di queste scoperte non solo per la storia ma per le attuali e future esplorazioni archeologiche.

Le ricerche continueranno a offrire nuovi dati essenziali per dipanare le complesse trame della storia egizia.