Incidente stradale a Torrice, famiglia coinvolta e tragico epilogo: un nonno muore di infarto

Sulla statale 79 rieti, agli occhi di una pacata serata di metà aprile, si è tessuta una scioccante tragedia. Nella tranquillità di Torrice, comune in provincia di Rieti, un incidente stradale ha sconvolto una famiglia e l’intera comunità. Una donna di 43 anni e le sue tre figlie sono state coinvolte direttamente, ma il più tragico esito si è manifestato in un evento collaterale e inaspettato: la morte per infarto del nonno, accorso preoccupato sul luogo dell’incidente.

L’incidente e il soccorso immediato

Quella sera, intorno alle 20.00, in via Tufillo a Torrice, una Fiat 500 pilotata da una donna del luogo ha perso il controllo a causa delle precarie condizioni del manto stradale. Una grata di scolo stradale, sollevata dal forte nubifragio, ha contribuito all’incidente, facendo uscire di strada il veicolo e ribaltandosi in una cunetta laterale.

Alla richiesta di aiuto, hanno prontamente risposto i Carabinieri e il personale medico del 118. La risposta rapida e mirata dei soccorritori ha permesso di soccorrere madre e figlie direttamente sul posto, evitando il peggio. Nonostante lo shock evidente, le quattro sono state curate sul posto ed evitate ferite di grave entità.

La tragedia improvvisa: il malore e la morte del nonno

A pochi minuti dall’arrivo dei soccorsitori, la scena si è colorata di un ulteriore dramma. Un uomo di 70 anni, nonno delle tre bambine e suocero della donna alla guida, colto da forte preoccupazione per i suoi cari, è stato vittima di un infarto fulminante sul posto. Nonostante il tentativo dei soccorritori di rianimarlo, il cuore dell’uomo ha smesso di battere. Alla scioccante cronaca dell’incidente, si è così aggiunta l’ombra del lutto per la famiglia già provata dallo spavento dell’incidente.

La reazione della comunità e le problematiche infrastrutturali di via Tufillo

L’incidente, e il tragico decesso del nonno, ha richiamato l’attenzione sulla sicurezza della carreggiata in via Tufillo. L’asfalto, compromesso dall’incessante pioggia e dalla gestione delle griglie di scolo, si è dimostrato un pericolo reale. L’amministrazione comunale si è mostrata alla prova dei fatti disponibile a indagare le cause tecniche del sinistro e a valutare soluzioni per renderla più sicura.

La solidarietà della comunità di Torrice

L’eco dell’evento ha colpito duramente non solo la famiglia coinvolta, ma l’intera comunità di Torrice. In un piccolo centro come quello, le relazioni familiari e di vicinato rappresentano il cuore pulsante delle dinamiche sociali. L’aggregazione, il supporto reciproco e la empatia sono diventati strumenti fondamentali per superare insieme il trauma. La cronaca locale e la comunità stessa seguiranno con attenzione gli sviluppi della situazione, in un clima di condivisa e solidale speranza.