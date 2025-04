Industria agroalimentare nel 2025: innovazioni, sfide e l’espansione della pet economy Italiana

*Il cambiamento e le sfide stanno prendendo forma nell’industria agroalimentare italiana ed europea nel primo trimestre del 2025. Con gruppi come Danone che segnalano crescita, si sottolineano anche le sfide legate ai dazi, la scarsità delle risorse naturali e l’aumento dei costi delle materie prime. Parallelamente, c’è una significativa espansione nel settore della **pet economy*.

Dimostrazione della forza di Danone in europa e asia

L’azienda francese di alimenti Danone ha chiuso il primo trimestre del 2025 registrando imponenti ricavi di quasi 6,84 miliardi di euro. Nonostante la vendita negli Stati Uniti di due importanti marchi, Danone ha ancora confermato i suoi obiettivi di anno in corso. In Europa, i prodotti come YoPro, Alpro ed Actimel, insieme all’acqua Evian e Volvic, hanno registrato vendite sostanziali.

Un successo specializzato in asia

Danone ha anche mostrato una forte crescita nei mercati asiatici; in particolare in Cina, Giappone e Australia. La crescita in questi mercati deriva in gran parte da una specializzata nutrizione. Antoine de Saint-Affrique, CEO di Danone, attribuisce questa crescita alla qualità dell’esecuzione delle strategie aziendali e alla scelta di un portfolio di prodotti che si concentra sulla salute e sul benessere.

Ferrero mette in risalto l’Italia con una speciale edizione di Nutella

L’azienda italiana di dolci e cioccolato, Ferrero, ha collaborato con Enit, l’Agenzia Nazionale del Turismo, per celebrare i paesaggi d’Italia con una nuova edizione limitata di Nutella “Buongiorno”. L’edizione presenta 21 rappresentazioni di splendidi paesaggi italiani, immortalati all’alba in luoghi sia noti che meno famosi.

Loro contributo alla cultura e alla natura italiana

L’obiettivo di Ferrero con questa iniziativa è di promuovere la cultura e la bellezza naturalistica dell’Italia attraverso prodotti ben noti e apprezzati. L’azienda sta sfruttando la forte connessione emotiva che le persone hanno con l’inizio di una nuova giornata per far crescere l’orgoglio nazionale e alimentare la scoperta delle bellezze italiane.

Divella guarda ai mercati esteri e investe in ampliamenti

Divella, un popolare marchio italiano di pasta, registra sviluppi significativi nel suo biscottificio a Rutigliano, in provincia di Bari. L’azienda ha introdotto una gamma di nuovi biscotti integrali senza zucchero, ottenendo un considerevole successo di vendite.

Affrontando sfide esterne e rimanendo fedeli alle radici locali

Nonostante il successo, l’azienda si trova di fronte a sfide come l’aumento del prezzo delle materie prime e le tensioni geopolitiche. Tuttavia, Divella rimane fortemente legata alle sue radici locali, sostenendo programmi educativi locali e aspirando a sviluppare la sua presenza nei mercati esteri.

Le difficoltà dell’industria del pomodoro italiano a causa dei dazi e delle condizioni climatiche

L’industria del pomodoro italiano si trova ad affrontare l’arduo compito di contrastare l’imposizione di dazi dagli Stati Uniti. Un aumento delle tariffe fino al 32,5% potrebbe ostacolare la competitività dei prodotti a base di pomodoro italiani sui mercati americani.

Superando le sfide ambientali e commerciali

Nonostante la situazione critica, l’industria del pomodoro sta cercando di mantenere un equilibrio tra la qualità del prodotto e la redditività per gli agricoltori. Ciò è reso ancora più difficile a causa di fattori come le condizioni meteorologiche avverse e le tensioni commerciali globali.

La pet economy italiana in continua crescita con nuovo servizi

Nel 2025, la pet economy in Italia continua a espandersi con numeri straordinari: i cani, gatti e altri animali da compagnia superano in numero gli abitanti. Nonostante il forte aumento della popolazione di animali domestici, negozi di animali indipendenti continuano a fiorire grazie alla fiducia costruita con i clienti.

Innovando nel settore pet

Molti di questi negozi offrono non solo prodotti, ma anche servizi innovativi come toelettatura, consulenze personalizzate e persino podcast per i proprietari di animali domestici. L’espansione del settore pet segnala una continua evoluzione delle tendenze commerciali e sociali in funzione delle esigenze degli animali domestici.