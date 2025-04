Innovazione olfattiva e diritto: sfide legali e creative nell’era dell’intelligenza artificiale

Il 23 aprile 2025, l’Università di Macerata ospiterà un workshop esclusivo all’intersezione tra diritto e arte profumiera, esplorando le sfide legali e creative nell’era dell’intelligenza artificiale. Questo evento, programmato dalle 9 alle 13 nell’Aula Gialla del Polo Pantaleoni, è una rara occasione per studiosi, professionisti e studenti di approfondire le dinamiche della tutela giuridica degli odori. L’incontro è parte integrante del progetto Jean Monnet AIcoIP, sotto la guida della professoressa Cristina Grieco, e propone una riflessione interdisciplinare che abbraccia diritto, tecnologia e creatività.

la tutela legale degli odori: un aspetto poco esplorato

L’interesse per la tutela giuridica degli elementi olfattivi è un argomento ancora poco discusso, ma di crescente importanza. Questo workshop intende aprire un dialogo tra avvocati, professori e creativi per esplorare le possibilità legali offerte dalle nuove tecnologie nel campo della proprietà intellettuale degli odori. La docente Laura Marchegiani inaugurerà e modererà i lavori, offrendo un quadro chiaro della situazione attuale e dei suoi sviluppi futuri. Seguiranno gli interventi di alcuni protagonisti del settore, capaci di gettare nuova luce sui collegamenti tra diritto e creatività nel contesto della profumeria italiana, riconosciuta in tutto il mondo per la sua artigianalità e innovazione.

l’apporto della tecnologia alla creatività profumiera

Il workshop vedrà la partecipazione di figure di rilievo, tra cui Fabiola Massa, che approfondirà La funzione distintiva del marchio olfattivo, e Luca Maffei, Maître Parfumeur e CEO di Atelier Fragranze Milano. Quest’ultimo guiderà il pubblico attraverso le fasi della creazione di un profumo, partendo dal brief iniziale fino a giungere al prodotto finito. Questa presentazione non sarà solo tecnica ma anche artistica, mostrando come l’olfatto possa trasmettere emozioni e identità attraverso le fragranze. Inoltre, Bruno Perrucci, creatore di profumi di nicchia, condividerà il suo viaggio personale Dall’idea al profumo, illustrando come un’idea possa trasformarsi in un’identità olfattiva unica, capace di narrare storie personali e rispecchiare emozioni autentiche.

la tecnologia nfts: nuove frontiere per il settore delle fragranze

A chiudere il ciclo di interventi sarà Paolo Sernani, ricercatore presso l’Università di Macerata, il quale esaminerà le potenzialità della tecnologia NFT nell’industria delle fragranze. Questo intervento offrirà una nuova prospettiva sulla protezione delle composizioni profumate, esplorando come l’uso degli NFT possa garantire l’autenticità e il valore univoco delle creazioni olfattive in un mercato sempre più digitale e globalizzato.

dialoghi interdisciplinari sul futuro dell’olfatto e della proprietà intellettuale

La giornata si concluderà con una tavola rotonda che vedrà coinvolti Laura Marchegiani, Cristina Grieco, Federica Monti, Flaminia Marasà ed Elena Codoni. Questo momento di discussione aperto e interdisciplinare offrirà ai partecipanti l’opportunità di confrontarsi sulle potenzialità future della tutela giuridica degli odori, un aspetto intangibile ma profondamente evocativo nel campo della proprietà intellettuale. L’incontro si propone come una piattaforma per stimolare la riflessione sulla protezione e valorizzazione dell’identità sensoriale del made in Italy, unendo competenze accademiche e professionali.

L’evento, accreditato dall’Ordine degli Avvocati e dei Farmacisti di Macerata, è aperto a tutta la comunità universitaria e ai professionisti del settore, ed è facilmente accessibile anche da remoto tramite collegamento online. Questa iniziativa promette di essere un’importante opportunità di crescita e aggiornamento su un tema innovativo e in continua evoluzione nel panorama del diritto e della creatività.