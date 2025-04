inps: boom di richieste per il bonus nuovi nati 2025, sito in tilt

Il bonus nuovi nati 2025 da 1.000 euro, previsto dalla legge di bilancio 2025, è rivolto alle famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro per incentivare la natalità. Sebbene INPS abbia aperto la finestra per le domande il 17 aprile, il sito ufficiale è andato in tilt poche ore dopo, a causa del numero elevato di accessi.

destinatari del bonus e requisiti di accesso

Il bonus nuovi nati 2025 è un’iniziativa del governo per promuovere la natalità e fornire supporto finanziario alle famiglie italiane. L’aiuto economico, del valore di 1.000 euro, è destinato alle famiglie con un Indicatore della Situazione Economica Equivalente inferiore a 40.000 euro. I beneficiari possono essere famiglie con bambini nati o adottati dal 1° gennaio 2025 in poi.

Questo aiuto economico, regolato dalla recente legge di bilancio, viene erogato una tantum, consentendo alle famiglie di coprire le spese iniziali che accompagnano l’arrivo di un neonato o l’adozione di un bambino. È una misura pensata per alleggerire il peso finanziario delle famiglie e promuovere un sostegno tangibile alla cura dei figli. Le domande possono essere effettuate tramite il portale INPS, utilizzando le credenziali SPID, CIE o CNS, oppure attraverso i servizi di patronato o il contact center INPS.

problemi tecnici e sovraccarico del portale inps

Il giorno dell’apertura ufficiale per la presentazione delle domande, il 17 aprile 2025 alle 8:30, il sito INPS ha registrato un afflusso straordinario di accessi. Questo significativo incremento di traffico ha causato numerosi rallentamenti e perfino blocchi, impedendo a molti utenti di portare a termine la procedura necessaria per ottenere il bonus.

I partecipanti, desiderosi di avviare immediatamente la demanda per il bonus, si sono quindi riuniti virtualmente sul portale dell’INPS, creando un picco di accessi senza precedenti. Questo intasamento ha reso estremamente difficoltoso, se non impossibile, avanzare nelle varie fasi di registrazione e richiesta.

Sui social media, molti utenti hanno condiviso la frustrazione per i disservizi incontrati, sottolineando l’urgenza di un intervento da parte dell’INPS per risolvere le difficoltà tecniche. In risposta alle numerose lamentele, l’INPS ha assicurato che i propri tecnici erano già operativi per ripristinare il corretto funzionamento della piattaforma il prima possibile.

interventi dell’inps e raccomandazioni per i richiedenti

Il tempestivo intervento dell’INPS ha permesso di risolvere alcuni dei problemi principali che affliggevano il portale. Grazie al lavoro dei tecnici, una parte significativa dei richiedenti è riuscita finalmente ad accedere al sistema e a completare la procedura di domanda per il bonus nuovi nati.

Per chi ancora non fosse riuscito a presentare la domanda, l’INPS raccomanda di continuare a monitorare il sito ufficiale per eventuali aggiornamenti e per approfittare dei momenti di ridotta affluenza. Ciò è particolarmente importante in quanto, nonostante l’iniziale frenesia, le famiglie hanno un periodo di due mesi dalla nascita o dall’adozione per inviare la richiesta, quindi dovrebbero evitare di farsi prendere dal panico.

L’INPS ribadisce l’importanza di mantenere la calma e di utilizzare tutto il tempo disponibile per presentare la domanda. Chi ha già tentato senza successo può ritentare in momenti di minore affollamento, sfruttando le finestre serali o mattutine, generalmente meno congestionate. Questa strategia potrebbe facilitare l’accesso e il completamento della procedura, garantendo a tutti i richiedenti la corretta fruizione del bonus previsto.