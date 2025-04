Israel chiarisce la propria posizione sulla scomparsa di papa Francesco

Mentre il mondo reagisce alla scomparsa di Papa Francesco, un vivace dibattito ha riguardato la posizione dello Stato di Israel e la sua partecipazione alle cerimonie funebri. L’incidenza del giorno dello Shabbat ha giocato un ruolo centrale nelle dinamiche di partecipazione ufficiale, risvegliando curiosità e discussioni a livello internazionale.

Il rispetto di Israel per Papa Francesco e l’interpretazione di Yaron Sideman

L’ambasciatore israeliano presso la Santa Sede, Yaron Sideman, ha chiarito in un’intervista al Corriere della Sera le dinamiche che hanno circondato la partecipazione di Israel alle esequie di Papa Francesco. Sideman ha messo in luce il profondo rispetto che il suo paese ha sempre nutrita verso il pontefice, specialmente per il suo impegno contro l’antisemitismo, un argomento di cruciale importanza nelle relazioni tra Israel e il Vaticano.

Contrariamente a quanto supposto da alcuni, l’apparente silenzio israeliano non era indice di indifferenza ma piuttosto una conseguenza delle restrizioni imposte dallo Shabbat, il sabato, giorno sacro per i giudei che impone la cessazione di molte attività, comprese quelle istituzionali. Nonostante le restrizioni, sono state adottate misure per assicurare una rappresentanza durante le esequie, dimostrando così il rispetto di Israel verso il pontefice e le sue politiche.

Il significato della partecipazione durante lo Shabbat

Il coinvolgimento di Israel nelle esequie, organizzate durante lo Shabbat, ha suscitato dibattiti e malintesi. Tuttavia, la presenza dell’ambasciatore Sideman all’evento era stata chiara: sebbene lo Shabbat imponga limitazioni rigorose, le direttive ricevute dimostravano un’intenzione consapevole e rispettosa di partecipare, riaffermando le relazioni diplomatiche stabili tra Israel e la Santa Sede.

Questo gesto ha sottolineato la volontà di Israel di mantenere un dialogo aperto e costruttivo con il Vaticano, nonostante le inevitabili sfide logistiche poste dal rispetto del Shabbat. La presenza di Sideman ha quindi avuto un valore simbolico importante, enfatizzando l’importanza del mantenimento dei rapporti diplomatici anche in circostanze complesse.

L’importanza della comunicazione del Primo Ministro Netanyahu

Non solo le parole dell’ambasciatore Sideman, ma anche il messaggio di cordoglio del Primo Ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha avuto un ruolo fondamentale nella comunicazione del rispetto di Israel per Papa Francesco. Netanyahu ha utilizzato la piattaforma X per esprimere il suo rispetto e la solidarietà con la comunità cattolica, ribadendo l’importanza del pontificato di Francesco nel promuovere un dialogo basato sul rispetto reciproco.

Questa dichiarazione è servita a chiarire ulteriormente la posizione di Israel, mostrando una risposta formale e misurata che rispecchia i principi di una politica estera attenta e sensibile alle dinamiche internazionali. Il tutto confermando il ruolo di Israel come stato che, nonostante le rigide osservanze religiose, non rinuncia a partecipare attivamente nel dialogo globale.

Bilancio tra tradizioni religiose e impegni diplomatici

In sintesi, la gestione da parte di Israel della partecipazione alle esequie di Papa Francesco ha evidenziato come il paese tenti costantemente di bilanciare le proprie profonde tradizioni religiose con le necessità della diplomazia internazionale. La scelta di partecipare alle esequie durante lo Shabbat, e le comunicazioni ufficiali che ne sono seguite, dimostrano un impegno consapevole verso il mantenimento di una comunicazione rispettosa e significativa con la Santa Sede e la comunità cattolica globale.