Its Umbria Academy: eccellenza nella formazione tecnica e digitale nel cuore dell’Italia

L’ITS Umbria Academy emerge come un punto di riferimento innovativo nel settore dell’alta formazione tecnica e digitale in Italia. Situata nella regionale Umbria, questa accademia si dedica alla preparazione degli studenti in una varietà di campi professionali, dal sistema meccanico al turismo, dalla tecnologia informatica alla cybersecurity, il modello educativo pratico e la collaborazione con le aziende locali favoriscono un inserimento lavorativo pressoché immediato per i suoi diplomati.

Struttura e offerta formativa dell’ITS Umbria Academy

L’ITS Umbria Academy si identifica come un’unica “accademia politecnica” nel Centro Italia, distinguendosi per un’offerta formativa ampia e diversificata. Con il piano per il triennio 2025-2027, l’istituto ha attivato quindici nuovi percorsi formativi che spaziano dalla meccanica alla chimica dei materiali, passando per settori all’avanguardia come la cybersecurity e l’IT, fino ad arrivare alla grafica digitale e il marketing. Non meno importante è l’attenzione alla sostenibilità nel settore agricolo, che riflette l’impegno dell’accademia verso le esigenze e le peculiarità del territorio.

I programmi, della durata di due anni, prevedono tra le 1800 e le 2000 ore di lezione, di cui circa 800 dedicate esclusivamente al tirocinio aziendale. Questa componente è crucial in quanto consente agli studenti di applicare concretamente le conoscenze acquisite sul campo, facilitando così l’ingresso nel mondo del lavoro già durante il percorso di studi. L’interazione con le imprese, sia locali che nazionali, rappresenta un elemento chiave per la formazione offerta, configurandosi come una vera e propria partnership strategica.

Successo post-diploma e scenario occupazionale per i diplomati

Il tasso di occupazione degli studenti dell’ITS Umbria Academy a un anno dal diploma sfiora il 100%, un risultato che sottolinea l’efficacia del modello formativo adottato dall’istituto. Classificata al primo posto a livello nazionale tra gli ITS secondo il monitoraggio Indire 2025, l’academy dimostra come un forte legame fra insegnamento e aziende locali sia fondamentale nel garantire opportunità lavorative post-diploma.

I diplomati trovano occupazione in una varietà di settori: dall’industria manifatturiera per i meccanici e chimici, al settore dei servizi per chi si specializza in turismo o marketing. Inoltre, gli esperti in IT e cybersecurity sono particolarmente richiesti, testimoniando la rilevanza delle competenze tecniche in un mercato del lavoro in costante evoluzione. Il successo di questi percorsi risiede anche nell’efficace integrazione della teoria con la pratica tramite i tirocini.

Nicola Modugno: la visione del direttore sull’importanza dell’integrazione disciplinare

Nicola Modugno, il direttore dell’ITS Umbria Academy, è un fervente sostenitore dell’interdisciplinarietà e dell’adattamento dei programmi alle necessità locali. Secondo Modugno, “l’approccio che combina la formazione pratica con i tirocini costituisce la chiave del successo dell’accademia.” L’aggiornamento continuo dei programmi formativi attraverso il dialogo con le aziende garantisce che l’offerta educativa rimanga pertinente e al passo con i tempi.

La capacità di anticipare e rispondere ai cambiamenti del mercato del lavoro, integrando competenze tradizionali e digitali, si posiziona al centro della strategia di sviluppo dell’accademia. Questa visione non solo prepara i diplomati a essere immediatamente operativi, ma li rende anche professionisti capaci di adattarsi e prosperare in diversi contesti lavorativi.

Il ruolo di ITS Umbria Academy nel panorama educativo nazionale

In un contesto educativo italiano che sempre più valorizza percorsi formativi legati strettamente al mondo del lavoro, ITS Umbria Academy si distingue per la sua offerta formativa complessa e interdisciplinare. Si tratta di una realtà educativa che, definendosi “politecnica”, offre un programma didattico unico che prepara professionisti versatili e competitivi per il mercato del lavoro.

Proprio per l’efficacia del suo modello educativo orientato al lavoro, la realtà umbra può essere considerata un esempio virtuoso di come l’integrazione tra studi e tirocinio possa essere implementata con successo in altre regioni. Questo aspetto contribuisce a rafforzare il ruolo degli ITS come alternativa concreta e validamente competitiva rispetto alle università tradizionali, favorendo l’ingresso diretto nel mondo del lavoro attraverso formazione specializzata e mirata.