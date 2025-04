Kerzner International svela piani per nuovo resort di lusso One&Only negli Stati Uniti

Kerzner International, uno dei leader mondiali nel campo dell’ospitalità e del turismo di lusso, ha annunciato l’espansione della sua promettente presenza in America con un nuovo resort di lusso One&Only, il seconda della sua serie negli Stati Uniti. Prevista per essere inaugurata nel 2028, la nuova struttura sorgerà nella pittoresca Hudson Valley, New York, insieme a una serie di residenze private di lusso chiamate One&Only Private Homes.

L’offerta del resort One&Only e le caratteristiche delle abitazioni private

Il progetto del resort prevede 61 alloggi affascinanti, tra cui bungalow, camere e suite, tutti immersi in un ambiente idilliaco rivolto al benessere. Un punto di forza della struttura sarà l’offerta di un Longevity Hub firmato noi Clinique La Prairie, noto per il loro contributo distintivo nel settore del benessere. Inoltre, il resort pianifica di presentare due ambienti ristorativi che si concentrano sulla qualità culinaria e su un’esperienza gastronomica di alto livello.

Un elemento distintivo della struttura sarà la presenza di una speciale comunità di case private chiamata One&Only Private Homes. Queste residenze di lusso combinano i comfort di un esclusivo ambiente domestico con i servizi tipici dell’ospitalità ultra-lusso, divenendo un’opzione molto apprezzate dagli ospiti in cerca di spazi personali senza rinunciare a un servizio di alto livello.

La posizione strategica della Hudson Valley e la scelta del luogo

Situata a circa 90 minuti di auto da New York City e nelle vicinanze di destinatori culturali chiave come Rhinebeck, Hudson Valley offre un’ubicazione molto strategica per il nuovo resort. Inoltre, il resort One&Only sarà costruito all’interno del campus del Culinary Institute of America a Hyde Park e sarà insediato su una superficie di 8,5 ettari. Questa combinazione di natura, cultura e gastronomia rende la scelta di Hudson Valley particolarmente percettiva e mirata.

L’amministratore delegato di Kerzner, Philips Zuber, ha sottolineato che One&Only ha l’obiettivo di creare esperienze uniche ed immersive, basate sulla salute, il stile di vita e l’ambiente circostante, sottolineando la volontà di valorizzare la bellezza e le peculiarità della Hudson River Valley.

Impatti di queste mossa sul mercato dell’ospitalità locale

L’arrivo del resort One&Only nella Hudson Valley è rappresentativo di un trend in aumento: la crescita del segmento del lusso in aree che si distanziano dalle tradizionali località turistiche costiere o montane. Vista dai New York e inserito in una regione nota per il suo dinamismo culturale e naturalistico, il resort potrà beneficiare del contesto enogastronomico e culturale offerto dall’ubicazione all’interno del campus del Culinary Institute of America. Questo potrebbe anche dare origine a sinergie interessanti tra la scuola e il resort.

Conferma del posizionamento di Kerzner för strategia per il mercato americano

Questa espansione segue l’annuncio di Kerzner sul resort One&Only Moonlight Basin in Montana, la cui apertura è prevista per la fine del 2025. Con due strutture di rilievo in punti geografici differenti, Kerzner dimostra la sua intenzione di consolidare la propria posizione nel settore dell’ospitalità di lusso negli Stati Uniti. Questo progetto è particolarmente significativo poiché mostra la volontà della società di diversificare la sua offerta in Nord America, intercettando una clientela sempre più interessata a destinazioni autentiche e di qualità.

Nel complesso, come ha sottolineato Kerzner International, queste espansioni consolidano l’obiettivo del gruppo di offrire un modello unico di ospitalità che combina residenze private esclusive e dettagliate con servizi alberghieri di alto livello. L’apertura prevista per il 2028 sicuramente attirerà l’attenzione degli specialisti del settore e degli amanti dei viaggi di lusso, alla ricerca di nuove esperienze uniche e affascinanti.