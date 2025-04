La morte del Papa e l’omaggio di Macerata: la messa in diretta nei cinema locali

La piccola città di Macerata offre una dimostrazione di comunità e devozione con la trasmissione in diretta delle esequie di Papa Francesco. La Diocesi di Macerata ha in programma diverse iniziative in difesa e omaggio alla figura del Santo Padre.

Cinema Excelsior e oratorio di porto recanati: luoghi prescelti per la diretta

Il cuore pulsante della cittadina si esprime tramite il Cinema Excelsior e l’Oratorio di Porto Recanati, luoghi amati dai cittadini, dove saranno proiettate le esequie del Papa. Questo riscaldamento delle mura cittadine permette a chiunque non possa recarsi personalmente a Roma di partecipare comunque, in modo attivo e coinvolgente, agli eventi del Vaticano. I funerali del Pontefice saranno visibili dal Cinema Excelsior dalle ore 10 del 26 aprile, e contemporaneamente all’Oratorio di Porto Recanati.

Preghiere e veglie: le iniziative delle parrocchie di Macerata

Le parrocchie di Macerata non rimangono in disparte ma si uniscono con forza all’iniziativa. Diverse preghiere e veglie sono previste per venerdì 25 aprile, la vigilia delle esequie. Tra queste, spicca quella della Chiesa di San Domenico a Recanati, alle 21:15, e di San Catervo a Tolentino, alle 21:30. In questo modo, i fedeli possono prendersi un momento per riflettere sulla figura del Papa e sulle sue lezioni, partecipando anche spiritualmente alle funzioni.

Il ricordo del vescovo Marconi: l’invito alla conversione pastorale

Nazzareno Marconi, il rispettato Vescovo di Macerata, ha dato voce alle speranze della comunità. Sottolineando l’importanza del desiderio del Papa di una “profonda conversione pastorale“, ha invitato ciascuno a vivere in modo più aderente al Vangelo. L’obiettivo di questa conversione non è solo quello di portare un messaggio di gioia umana, ma di veicolare quella “Gioia del Vangelo” di cui tutti noi siamo portatori sin dal battesimo. Riconoscendo la perdita del Santo Padre, il Vescovo invita tutti a continuare ad essere promotori di quella gioia e quell’amore che il Papa sapeva trasmettere così bene.

Nell’ostro cuore e nei nostri luoghi Macerata mantiene vivo il ricordo del Papa, che continua a brillare attraverso gli sforzi della comunità nel mantenere vivo il suo insegnamento e il suo messaggio di amore e unità cristiana.