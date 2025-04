la primavera avviva il turismo nelle valli di Valseriana e Val di Scalve

Con l’arrivo della primavera, Valseriana e Val di Scalve si animano grazie ad un incremento del turismo, favorito dagli eventi pasquali e dai ponti del 25 aprile e del 1° maggio. Le strutture ricettive e i servizi di ristorazione sperimentano una rinascita nonostante le incertezze climatiche e un meteo variabile, attirando l’interesse sia di visitatori regionali che di gruppi internazionali. La regione, con le sue campagne promozionali e la partecipazione attiva ad eventi di settore, sta diventando una meta preferita per i soggiorni brevi e l’esplorazione del territorio.

crescita solida nella stagione turistica

Le due valli, Valseriana e Val di Scalve, stanno vivendo una primavera di rivitalizzazione turistica. I dati raccolti dall’ente locale Promoserio mostrano un incremento delle visite e delle prenotazioni rispetto all’anno precedente, sostenuto anche dalla presenza aumentata durante le festività. Anche con un clima a tratti sfavorevole, gli alberghi delle diverse aree tra l’altopiano di Presolana, Selvino, e l’alta e bassa valle mostrano una crescita significativa nel tasso di occupazione, indice di un rinnovato interesse verso queste mete montane.

Per i ponti del 25 aprile e del 1° maggio, molte strutture segnalano prenotazioni in crescita e un buon livello di riempimento delle camere, anche alla luce di alcune cancellazioni dovute all’instabilità meteorologica. Le imprese turistiche indicano una domanda robusta per soggiorni di medio-lungo periodo, principalmente da famiglie e gruppi interessati a esplorare più a fondo la valle, evidenziando la forza turistica e l’attrattiva del territorio.

profili dei visitatori e preferenze di viaggio

In Valseriana e Val di Scalve, la composizione dei turisti è variegata, con una forte presenza di visitatori lombardi e un notevole incremento di ospiti internazionali, soprattutto da Svizzera e Regno Unito. Questi turisti tendono a preferire soggiorni prolungati, affascinati dalle proposte di attività all’aria aperta offerte dalle valli. Le famiglie in particolare, ma anche gruppi di amici, scelgono le locazioni turistiche come case e appartamenti per le loro vacanze.

Il turismo di prossimità continua a rispondere all’esigenza di limitare gli spostamenti, preferendo destinazioni facilmente raggiungibili, una tendenza rafforzata dal desiderio di un turismo più sostenibile. Le recensioni positive e il passaparola sono fondamentali per la scelta della regione, insieme alla presenza di famiglie che cercano soggiorni confortevoli con servizi adatti alle loro esigenze.

ristorazione e accoglienza: un quadro positivo

La primavera 2025 si rivela proficua per il settore della ristorazione nelle due valli, con molti ristoranti che registrano il tutto esaurito durante le festività di Pasqua e Pasquetta. Questo interesse è frutto di una pianificazione attenta e anticipata da parte dei turisti, dimostrata anche dalle prenotazioni ricevute mesi prima dell’arrivo. L’offerta gastronomica varia attrai un pubblico eclettico e mantiene elevato l’interesse per le destinazioni montane.

Anche gli ostelli, pur meno numerosi rispetto ad altre opzioni di alloggio, vedono un incremento di prenotazioni, sostenendo la diversità delle offerte abitative. Gli alberghi testimoniano una crescita grazie alle prenotazioni di last minute, soprattutto nei periodi dei ponti festivi, mostrando una certa dinamicità nel mercato dell’accoglienza turistica.

impatto benefico delle campagne promozionali

Le iniziative di Promoserio, in particolare la partecipazione a fiere come l’Agritravel & Slow Travel Expo di Bergamo, hanno rafforzato la visibilità di Valseriana e Val di Scalve, attirando un pubblico più ampio. La strategia promozionale, che valorizza tanto le attrazioni naturali quanto quelle culturali e gastronomiche, svolge un ruolo chiave nel posizionare efficacemente le valli nel panorama turistico sia regionale che oltre.

Grazie a queste azioni, Valseriana e Val di Scalve stanno confermando la loro posizione come destinazioni di rilievo per il turismo di prossimità lombardo nella primavera 2025. La continua attenzione agli andamenti del settore e la capacità di adattare l’offerta alle esigenze dei visitatori sono elementi decisivi per mantenere alta la qualità dell’accoglienza offerta.