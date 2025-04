La sinfonia dell’anima in un flacone: Mauro Malatini e l’arte di creare profumi personalizzati a Civitanova Marche

Da Civitanova Marche, Mauro Malatini non è solo un semplice creatore di profumi: più che un profumiere, è un vero e proprio artigiano dell’anima. Attraverso l’arte olfattiva, interpreta l’identità di ogni individuo in essenze uniche e personalizzate. Dalle sue mani nascono fragranze che non solo profumano, ma parlano dell’essenza dell’individuo.

il fascino della bottega malatini

Nel cuore delle Marche, a Civitanova, si trova un luogo speciale: la Bottega Malatini. Sebbene abbia sede fisica in Corso Umberto I, il vero laboratorio è un intimo e vibrante viaggio sensoriale che attraversa mente, cuore e pelle. Fondato nel 2013, questo logo unico è il frutto di una passione e di una visione. Mauro Malatini, laureato all’Università di Perugia come tecnico erborista e con una solida base di conoscenza nella fitoterapia, ha trovato nel mondo dei profumi una connessione speciale con il suo io più profondo. Creare fragranze, per lui, è una forma d’arte che richiede introspezione, ascolto e connessione.

la piramide olfattiva come specchio dell’anima

Il processo di creazione di un profumo per Malatini inizia con un passaggio simbolico ma potente: mettere la persona di fronte a uno specchio, fare domande, ascoltare. Da qui nasce un viaggio sensoriale condiviso in cui l’artigiano e il cliente collaborano nel selezionare le essenze che meglio rappresentano quest’ultimo. Alla fine del processo si trova ad incarnare in un profumo i tratti più salienti dell’individuo. Ogni fragranza porta il nome del cliente ed è unica e irripetibile. Il “wow effect”, come Malatini ama definirlo, è la reazione autentica che arriva dalla prima inalazione di un profumo creato appositamente per l’individuo.

dall’eredità familiare all’apprendimento continuo

La passione di Malatini per le essenze proviene da lontano, trasmessa da sua nonna, una contadina marchigiana con una grande finezza spirituale e una passione per i profumi. La sua formazione ha incluso sia l’esperienza in farmacia che i corsi di profumeria naturale, permettendogli di combinare competenza tecnica e sensibilità spirituale in un mix equilibrato.

il tocco spirituale in una fragranza

Per Malatini, un profumo è molto più di un’armoniosa combinazione di essenze. C’è un tocco di spiritualità in ogni fragranza che crea. Da cattolico praticante a “spirituale”, Malatini ha esplorato diverse credenze religiose e filosofie di vita, unendo ciò che ha imparato in una visione aperta e tollerante della spiritualità.

l’esperienza olfattiva ideale: realizzare un profumo per ferzan özpetek

Nella lista dei desideri di Malatini c’è un nome:

Ferzan Özpetek. Creare un profumo per il famoso regista sarebbe come descrivere un mondo di delicate emozioni, in modo simile a come Özpetek dipinge scene nelle sue opere. Tuttavia, il creatore di profumi sostiene che le emozioni più forti provengono spesso da persone ordinarie, poiché il naso, come dice, è democratico.

il futuro della profumeria secondo malatini

Secondo Malatini, il futuro della profumeria artigianale risiede nelle esperienze sensoriali genuine e profonde. Le persone non cercano semplicemente un prodotto, ma un’esperienza multisensoriale autentica, che esca dagli schemi convenzionali della profumeria commerciale.

In questo frenetico mondo moderno, il lavoro di Mauro Malatini ci insegna a rallentare, ascoltare e riconnetterci con la nostra vera essenza. Ogni persona, secondo Malatini, ha un profumo unico che parla più di mille parole sul suo possesso più autentico: l’anima.