Il Palazzo Lombardia è presto destinato a diventare un hub artistico dedicato all’arte dell’acquerello, con un particolare accento sullo scenario dei Giochi Olimpici invernali. Regione Lombardia è lieta di annunciare l’imminente inaugurazione di una mostra d’arte unica nel suo genere, attesa dal 24 aprile al 13 maggio 2025. Questa iniziativa straordinaria affianca l’arte e lo sport in preludio ai Giochi Olimpici e Paralimpici Milano-Cortina 2026, evento molto atteso a livello nazionale.

I giochi invernali interpretati attraverso l’acquerello a Palazzo Lombardia

La mostra presenta 114 opere d’arte ad acquerello, realizzate da 95 talentuosi artisti italiani, membri dell’Associazione Italiana Acquerellisti, e 19 artisti provenienti da Germania e Belgio. Gli artisti hanno creato opere pensate e disegnate per rappresentare le discipline sportive delle olimpiadi invernali e i magnifici paesaggi naturali che ospiteranno l’evento. Il Palazzo Lombardia, con il suo imponente Spazio IsolaSET, offre una location perfetta per questa mostra che fonde sport e natura con i pennelli dell’arte.

Quando l’arte rappresenta sport e natura

L’esposizione mette in luce l’energia fisica degli atleti e il valore del geolocalizzato che avrà il compito di ospitare le competizioni. Queste rappresentazioni artistiche si concentrano principalmente su Milano e Cortina, i luoghi chiave delle Olimpiadi. L’arte dell’acquerello permette di catturare la vivacità delle performance atletiche e la bellezza della natura circostante, puntualizzando l’importanza di occupare rispettosamente spazi naturali.

Attilio Fontana sulla marcata cultura della mostra

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, ha lodato l’approccio innovativo dell’iniziativa. La sua opinione sottolinea quanto l’arte riesca ad interpretare in maniera unica importanti eventi sportivi come le imminenti Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Con un occhio di riguardo alla promozione della cultura, Fontana spera che molti visitatori approfittino della mostra per familiarizzare con le opere esposte.

La tecnica dell’acquerello come veicolo emozionale

L’acquerello è una forma d’arte che cattura perfettamente i dettagli emotivi e ambientali con dolcezza e immediatezza. La mostra fa parte della serie di iniziative organizzate in preparazione dei Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026, offrendo un punto di vista diverso sull’evento.

Come visitare la mostra presso lo Spazio IsolaSET

La visita alla mostra è programmata dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19 presso lo Spazio IsolaSET di via Galvani, a Palazzo Lombardia. Anche se si prevedono alcune giornate di chiusura il 25 aprile e il 1 maggio, sarà aperta eccezionalmente anche la domenica 11 maggio, permettendo una partecipazione più ampia.

Informazioni per l’accesso e la partecipazione

L’accesso è gratuito e aperto a tutti, senza prenotazioni obbligatorie. La posizione centrale di Palazzo Lombardia e la vasta rete dei trasporti pubblici nelle vicinanze facilitano le visite anche da province e regioni vicine.

La mostra è frutto della collaborazione tra l’Associazione Italiana Acquerellisti e Regione Lombardia. Questa partnership ha dato vita a un evento artistico di ampia portata, con una gamma variegata di artisti italiani e stranieri. Indubbiamente, si colloca all’interno del contesto di valorizzazione culturale legato ai grandi eventi sportivi, con l’intento di coinvolgere un pubblico ampio e diversificato.