L’impronta ineguagliabile di Luigi Morato nel mondo della panificazione industriale

L’Italia e l’Europa ricordano Luigi Morato, importante figura nel settore della panificazione industriale, scomparso a 83 anni. Morato, fondatore dell’azienda che porta il suo nome, Morato Pane, ha forgiato un importante gruppo industriale di risonanza mondiale, con una particolare impronta in Italia e in tutta Europa.

l’importanza di Luigi Morato nel tessuto imprenditoriale vicentino

Luigi Morato ha sempre guidato la sua azienda con straordinaria determinazione, diventando un punto di riferimento cruciale per lo sviluppo industriale vicentino. Durante la sua esemplare carriera, ha rivestito ruoli di rilievo in Confindustria Vicenza, occupandosi in particolare della sezione alimentari e bevande. Ricoprire questo incarico gli ha permesso di sostenere e rafforzare il settore produttivo locale, contribuendo a far conoscere le eccellenze vicentine in tutta la nazione.

L’ascesa e crescita di un’impresa di successo

Nativo di Vicenza, Morato ha dedicato la vita al rafforzamento dell’impresa di famiglia. Attraverso il suo impegno e talento imprenditoriale, ha condotto l’azienda da una piccola realtà locale a un gigante internazionale nel settore della panificazione. Il segreto del suo successo risiedeva nella maniacale attenzione per la qualità dei prodotti offerti e nella costante ricerca di tecniche produttive innovative, in grado di soddisfare la sempre crescente domanda globale.

Il Gruppo Morato Pane nel 2025: una presenza di rilievo nel settore

Il Gruppo Morato Pane, dal 2025, risulta essere uno dei principali attori nel panorama della panificazione industriale, con un fatturato superiore ai 500 milioni di euro. L’azienda conta marchi rinomati come Roberto e Nutrifree, ideati per soddisfare una clientela molto varia, tra cui anche chi ha esigenze specifiche come l’assenza di glutine.

Le risorse umane e gli impianti Morato Pane

Il network produttivo di Morato Pane è strutturato su 19 strutture dislocate tra Italia, Francia e Spagna. Questo asset strategico consente di garantire una distribuzione capillare nei mercati europei. Le linee produttive attive sono 49, con una forza lavoro che conta circa 1500 dipendenti, che si occupano di tutte le fasi operative: dall’approvvigionamento delle materie prime alla logistica. Questa organizzazione consente al gruppo di mantenere una presenza costante sul mercato e rispondere adeguatamente alle richieste di qualità del consumatore moderno, con particolare attenzione all’innovazione tecnologica e al rispetto delle normative alimentari.

Luigi Morato: un saluto commosso da Vicenza

I funerali di Luigi Morato si terranno giovedì 24 aprile alle 14.45 nella chiesa di San Pietro a Vicenza, sua città natale. Sarà un momento di intensa commozione per la comunità locale e per il mondo imprenditoriale, chiamati a rendere un ultimo tributo a un protagonista indiscusso della vita economica e sociale della provincia.

Il ricordo di Luigi Morato nel mondo imprenditoriale

La perdita di Luigi Morato lascia un vuoto incolmabile non solo nell’azienda che ha fondato e guidato, ma in tutto il panorama vicentino. Era un’importante figura di riferimento, capace di fondere insieme il rispetto della tradizione e la spinta verso l’innovazione industriale. Numerosi esponenti del mondo istituzionale e imprenditoriale saranno presenti alla funzione religiosa, per dare un ultimo saluto alla sua memoria e riconoscere il fondamentale contributo da lui dato alla crescita territoriale.