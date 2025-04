Macerata in festa: la CBF Balducci HR conquista la Serie A1 di pallavolo

È impossibile dimenticare una giornata come quella appena vissuta dalla CBF Balducci HR Macerata, nuovamente protagonista nel panorama sportivo nazionale. Il ritorno in Serie A1 è oramai realtà a seguito della vittoria entusiasmante e meritata ottenuta delle arancionere durante i playoff.

Il ritorno trionfale nel massimo campionato

La storica promozione è arrivata grazie alla vittoria per 3-1 ottenuta al PalaRescifina di Messina contro l’Akademia Sant’Anna, durante la Gara 2 della Finale dei playoff. Una performance grintosa e di grande tecnica quella delle giocatrici della CBF Balducci HR Macerata, che hanno dimostrato una notevole autorità sul campo, anche in trasferta. La schiacciata vincente di Clara Decortes ha fatto esplodere la gioia sia sul campo che a centinaia di chilometri di distanza.

Un suo straordinario raccolto di tifosi

A Macerata, infatti, il coinvolgimento è stato totale: tanti tifosi e appassionati si sono riuniti per seguire la sfida decisiva attraverso un maxi schermo situato al Banca Macerata Forum. Il momento clou è stato l’esultanza liberatoria che è seguita al termine del quarto set, con ogni punto e ogni azione vissuta con grande emozione.

Un tributo al lavoro di squadra Franco Balducci

È doveroso rendere omaggio a Franco Balducci, presente al palazzetto per assistere a questa importante vittoria, che ha generato un’atmosfera elettrizzante e gioiosa. “Non ci sono parole per descrivere l’emozione,” ha confessato tra i cori festanti. “Dal piccolo paese di Villa Potenza ora possiamo dire con orgoglio che andiamo in giro per l’Italia“.

Un progetto solido che premia la passione

Il ritorno in A1 è il frutto di un lavoro di squadra, e di un progetto solido costruito passo dopo passo con passione e competenza. Avere un luogo di spicco sul palcoscenico della pallavolo italiana è un grande traguardo per la CBF Balducci HR Macerata. Un sogno che si è realizzato per la seconda volta, grazie ad una squadra di pallavolo che ha tenuto duro e ha mantenuto la fede nel raggiungimento del proprio obiettivo. E la strada per le future vittorie si prospetta ancora lunga e ricca di soddisfazioni.