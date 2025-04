Marcos y Marcos: un rifugio editoriale che privilegia la qualità alla quantità

In un mondo editoriale che corre senza sosta, esiste una realtà che ha scelto di andare controcorrente, privileggiando la qualità rispetto alla quantità. Si tratta di Marcos y Marcos, una casa editrice indipendente che, da oltre quarant’anni, scommette sulla ricchezza del “meglio” piuttosto che del “di più”. Con sede a Milano, ma un’ambizione internazionale, questa casa editrice pubblica selezioni raffinate di narrativa e poesia, mettendo un’enfasi particolare sulla cura dei dettagli e sul rispetto dell’identità letteraria.

l’essenza di marcos y marcos: un viaggio attraverso le culture

Fondata nel 1981, Marcos y Marcos si è sempre distinta per il suo approccio scrupoloso e passionale alla pubblicazione. Ogni libro che va a comporre il suo catalogo è il risultato di un’attenta riflessione, una mappa letteraria che attraversa Paesi, lingue e tradizioni. Non si tratta di riempire scaffali con titoli predestinati all’oblio, ma di proporre opere che meritano realmente di essere lette.

Il processo di selezione dei libri è caratterizzato da un’attenzione alla lingua originale e all’arte della traduzione. I traduttori non sono visti come semplici strumenti operativi, ma come co-creatori di cultura. La traduzione è un atto di trasposizione creativa e richiede un alto grado di sensibilità. Nelle opere pubblicate da Marcos y Marcos, dunque, ogni parola è calibrata, ogni sfumatura è preservata per garantire che la voce dell’autore non perda la sua intensità originale.

In questo modo, la casa editrice riesce a portare al pubblico italiano non solo best-seller internazionali ma anche gemme nascoste, autori e opere che altrimenti rimarrebbero ignorati. Dai romanzi contemporanei europei alle poesie classiche, ogni operazione editoriale è guidata da una forte volontà di proporre esperienze di lettura autentiche e capaci di arricchire chi le affronta.

un’officina del sapere: marcos academy

Proseguendo nella sua missione culturale, Marcos y Marcos non si limita alla pubblicazione, ma si impegna anche nell’educazione e nella formazione attraverso la sua Marcos Academy. Operativa da oltre vent’anni, questa non è una scuola tradizionale, ma un laboratorio aperto dove i mestieri dell’editoria vengono affrontati con un approccio pratico e partecipativo.

I corsi offerti coprono l’intero processo editoriale. Gli aspiranti editori possono apprendere le dinamiche dell’editing, della comunicazione, della promozione e persino della gestione di una libreria. Tra i corsi innovativi, “Officina Libreria” permette ai partecipanti di comprendere le sfide e le opportunità dell’apertura di una libreria indipendente. Il laboratorio “L’arte di leggere ad alta voce”, guidato con maestria da Vania Castelfranchi, insegna invece come la voce possa trasformare il semplice atto di lettura in un’esperienza coinvolgente e vitale.

Mentre la stagione formativa sta per concludersi, l’ultimo corso ancora disponibile è rendere i partecipanti maestri dell’uso di Adobe InDesign, un software essenziale per chi lavora nella progettazione editoriale. È in questo ambiente dinamico che Marcos Academy continua a crescere, puntando non solo alle abilità tecniche ma alla creazione di una nuova generazione di appassionati sostenitori della cultura.

giovani generazioni e il progetto marcoscuole

A dimostrazione del suo impegno verso la diffusione della cultura, Marcos y Marcos ha intrapreso il progetto Marcoscuole. L’iniziativa è rivolta a bambini, adolescenti e insegnanti, con l’obiettivo di fondare basi solide per una passione duratura per la lettura. Il progetto prevede una serie di percorsi tematici, incontri con autori e letture interattive che non solo avvicinano i giovani al mondo dei libri, ma li avvicinano in maniera concreta e accattivante.

Marcoscuole rappresenta non solo un mezzo per stimolare la lettura fra i giovani, ma anche per costruire ponti tra differenti generazioni. Apprendere il piacere della lettura da giovani incide certamente sulle abitudini culturali e civiche future e Marcos y Marcos intende fare in modo che questo apprendimento avvenga attraverso percorsi guidati, curati e realmente stimolanti.

un libro per tè: unire il piacere della lettura con la degustazione

Tra le iniziative più curiose e apprezzate c’è “Un libro per tè”. Questo format, ideato per unire due piaceri, quello della lettura e quello della degustazione, riunisce i lettori ogni mese a Milano. L’accogliente ambiente de “La Teiera Eclettica” diventa il palcoscenico di queste esperienza che associa ogni libro a un tè selezionato, creando una sinergia di gusto e lettura.

Con ogni libro si parte alla scoperta di nuovi sapori, ed è proprio questo il cuore dell’esperienza proposta: ogni narrazione ha un sottile sapore unico, e con il giusto abbinamento di tè può essere apprezzato pienamente in ogni sua sfumatura. Ad esempio, il prossimo evento porrà al centro “La libertà è un passero blu” di Heloneida Studart, una voce brasiliana introdotta in Italia proprio grazie a Marcos y Marcos, prevista per il 24 maggio.

chiusi per leggere: una giornata dedicata al silenzio e al piacere della lettura

Nel 2025, Marcos y Marcos ha lanciato una rivoluzionaria iniziativa chiamata “Chiusi per leggere”. L’ultimo venerdì di ogni mese, la redazione mette da parte le attività lavorative per immergersi in un silenzio rigenerante dedicato unicamente alla lettura. Questo momento di pausa non è solo una pausa dai ritmi frenetici abituali, ma un vero e proprio momento di riflessione e assorbimento culturale, privo di distrazioni quotidiane.

Leggere, per chi lavora nel mondo editoriale, va oltre il semplice atto di decifrare parole; è un alimento per la mente e l’anima. È con questo spirito che Marcos y Marcos riafferma l’importanza della lettura come atto centrale e fondamentale, incoraggiando anche gli altri a dedicare il giusto tempo a questa attività tanto arricchente.

La filosofia di Marcos y Marcos è un inno al valore del tempo, della pazienza e della cura artigianale. Questa casa editrice dimostra come l’amore per la parola scritta, unito ad un approccio consapevole e appassionato, possa dare vita a opere che lasciano il segno e restano nei ricordi di chi le legge. In un mercato che spesso spinge verso una produzione incessante, Marcos y Marcos ha scelto di restare fedele ad un ritmo più lento e intimo, confermando la sua vocazione al fianco di chi ama la lettura.