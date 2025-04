matteo berrettini si prepara per un emozionante doppio ruolo agli internazionali d’italia a roma

Manca poco all’inizio degli Internazionali d’Italia, uno degli eventi più seguiti del circuito tennis su terra rossa, e Matteo Berrettini, stella del tennis italiano, si trova al centro dell’attenzione. Quest’anno, il tennista romano non solo affronterà la sfida singolare, ma parteciperà anche al torneo di doppio, creando grandi aspettative tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

preparazione intensa e strategie antinfortunio

Negli ultimi tempi, Matteo Berrettini ha intensificato la sua preparazione fisica e tecnica per rispondere al meglio alle esigenze di un torneo tanto impegnativo. In una recente intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’, Berrettini ha condiviso dettagli sul suo regime di allenamento, mettendo particolare enfasi sulla prevenzione degli infortuni, un aspetto che ha caratterizzato negativamente molte fasi della sua carriera professionistica. Dopo aver subito diversi infortuni agli addominali, il tennista ha adottato un approccio proattivo, implementando un lavoro di prevenzione continuo. Oltre a ciò, evidenzia l’importanza della ripetizione di movimenti specifici, come il servizio, che nel passato gli ha causato disagio, per abituare il corpo a sostenere sforzi intensi e ripetuti.

un doppio speciale con un partner familiare

Uno degli aspetti più attesi del suo impegno agli Internazionali d’Italia è la partecipazione nel doppio insieme a un partner molto speciale: suo fratello Jacopo. Grazie a una Wild Card concessa dagli organizzatori del torneo, i fratelli Berrettini avranno la possibilità di giocare insieme, un evento che non si verifica dal torneo di Acapulco del 2023. I due Berrettini, che hanno debuttato insieme nel circuito professionistico nel 2015 e raggiunto la semifinale nel loro primo torneo ATP a Cagliari nel 2021, si ritrovano così per la prima volta in quasi due anni su uno dei campi più prestigiosi del tennis mondiale, il Foro Italico di Roma. Questo momento rappresenta un’occasione significativa sia dal punto di vista personale sia professionale, rafforzando l’unione tra sport e famiglia.

altri italiani in campo e aspettative per il torneo

Oltre a Matteo e Jacopo Berrettini, il torneo vedrà la partecipazione di altre coppie italiane notevoli, tra cui Bolelli e Vavassori, oltre a Musetti e Sonego nelle competizioni di doppio maschile. Nel doppio misto, le coppie Cobolli-Korda e Arnaldi-Popyrin aggiungeranno ulteriore interesse alla competizione. Questo insieme di talenti nazionali si prepara a offrire spettacolo e a competere al massimo delle loro capacità, promettendo un torneo ricco di emozioni e di momenti di alto livello tennistico.

Matteo Berrettini, con il sostegno del pubblico di casa e la motivazione di eccellere sia in singolo che in doppio, si avvicina agli Internazionali d’Italia con determinazione e focus, pronto a dimostrare il suo valore sui campi di terra rossa del Foro Italico.