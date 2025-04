Milano in lutto per la scomparsa di Papa Francesco: campane a lutto e rito del Giubileo modificato

La morte di Papa Francesco ha profondamente scosso non solo la Diocesi di Milano ma anche l’intera comunità religiosa globale. Il calendario degli eventi religiosi in programma nella città lombarda ha subito numerosi cambiamenti in seguito a questa tragica notizia. Cercheremo di analizzare come la città e la diocesi stiano affrontando questo momento di grande lutto e tristezza.

Diocesi di Milano: presenze e assenze ai funerali del Santo Padre a Roma

La Diocesi di Milano sarà rappresentata ai funerali di Papa Francesco, che si terranno sabato prossimo nella Basilica di San Pietro a Roma, da Monsignor Mario Delpini, Arcivescovo di Milano. Saranno presenti anche i vescovi ausiliari Giuseppe Vegezzi, Vicario Episcopale per la città, e Luca Raimondi, Vicario della Zona IV – Rho. Entrambi i vescovi sono stati nominati dallo stesso Papa Francesco nel 2020.

Interamente assente, invece, sarà il conclave romano, in quanto Delpini non è stato insignito del titolo cardinalizio da Papa Francesco e quindi non parteciperà nell’Assemblea che dovrà eleggere il suo successore. Tuttavia, la presenza degli esponenti di spicco della Diocesi di Milano ai funerali è rappresentativa del forte legame tra la città e il Papa.

Modifiche al calendario del Giubileo degli Adolescenti a Roma

Circa 7.000 ragazzi della Diocesi di Milano avrebbero dovuto partecipare al Giubileo degli Adolescenti a Roma. L’evento, che si svolge dal 25 al 27 aprile, ha dovuto subire alcune modifiche al suo programma a causa della scomparsa del Pontefice.

La canonizzazione di Carlo Acutis, uno degli attesi eventi principali per i giovani partecipanti, originariamente prevista per la mattinata di domenica 27 aprile, è stata rinviata. Suo posto è stato preso da una messa di suffragio, celebrata dal Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano, con la partecipazione di Monsignor Delpini.

Momenti di raccoglimento nelle parrocchie e santuari milanesi

Al seguito della morte di Papa Francesco, tutte le parrocchie milanesi e i santuari della Diocesi di Ambrosiana stanno organizzando momenti di raccoglimento in suo onore. La Diocesi ha lasciato piena libertà alle singole comunità religiose di scegliere gli orari più opportuni per celebrare messe di suffragio o veglie funebri dedicate al Papa.

Questi momenti rappresentano per le diverse comunità un’opportunità di rendere omaggio a Papa Francesco, esprimere il proprio cordoglio e rinsaldare il senso di appartenenza alla Diocesi.

I rintocchi delle campane di Milano in segno di lutto

Espressione minore del grande dolore condiviso tra le comunità di fedeli di Milano sarà il suono delle campane delle chiese di tutta la città. Sabato, a mezzogiorno, il rintocco delle campane servirà come segnale del lutto comunemente condiviso. Il suono unirà idealmente la Diocesi di Milano con Roma, centro dell’ecumenismo cristiano, dove si terranno i funerali del Santo Padre.