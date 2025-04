Milano incrementa la mobilità sostenibile ma i ciclisti affrontano rischi crescenti

Milano sta facendo passi significativi verso una mobilità più sostenibile, puntando molto sull’uso di biciclette e mezzi a due ruote. Tuttavia, nonostante gli sforzi delle amministrazioni comunali nell’implementare nuove piste ciclabili e promuovere campagne di sensibilizzazione, la sicurezza dei ciclisti rimane una sfida critica. I recenti dati rivelano un aumento preoccupante degli incidenti e dei feriti sulle strade cittadine, sollevando questioni urgenti sulla sicurezza e l’infrastruttura ciclabile.

Situazione critica per la sicurezza dei ciclisti a Milano

Nel 2023, i dati hanno evidenziato un incremento allarmante degli incidenti ciclistici a Milano, con 1.140 ciclisti feriti. Questo rappresenta una media di circa tre incidenti al giorno che coinvolgono ciclisti, il numero più alto dal 2014. Oltre ai numerosi feriti, ci sono state anche vittime: 5 ciclisti hanno perso la vita nel 2023 e già nel primo trimestre del 2024 si contano 3 decessi.

Questo trend negativo non solo riflette la crescente popolarità della bicicletta come mezzo di trasporto ma anche la presenza di criticità strutturali nello sviluppo urbano e nella cultura della mobilità della città. Associazioni e gruppi ciclistici locali continuano a segnalare carenze nelle infrastrutture esistenti, come piste ciclabili mal collegati e mancanza di sicurezza nelle aree urbane densamente trafficate.

Reazioni e critiche delle associazioni ciclistiche

Le voci delle associazioni ciclistiche sono sempre più insistenti nel criticare la gestione della mobilità ciclabile a Milano. Molti sostengono che manchi una vera cultura della mobilità sostenibile e che le infrastrutture esistenti come le piste ciclabili siano spesso incomplete o non sicure. Queste carenze infrastrutturali, assieme a un generale mancato rispetto delle regole della strada da parte di automobilisti e ciclisti, aumentano significativamente il rischio di incidenti.

Le associazioni sottolineano inoltre l’importanza dell’educazione stradale e chiedono un maggiore impegno da parte delle istituzioni per promuovere campagne informative, non solo per i ciclisti ma anche per gli altri utenti della strada. Essi ritengono che soluzioni a lungo termine per la sicurezza ciclistica debbano includere un più ampio coinvolgimento della comunità e delle scuole, per costruire una cultura del rispetto reciproco e della convivenza civica nelle vie cittadine.

Iniziative del Comune e prospettive future

Nel tentativo di rispondere a queste problematiche, il Comune di Milano ha intrapreso diverse iniziative come l’ampliamento della rete ciclabile, incentivi per l’utilizzo di biciclette elettriche e campagne di sensibilizzazione rivolte sia ai ciclisti sia agli automobilisti. Nonostante ciò, i risultati non hanno ancora mostrato una riduzione significativa del numero di incidenti e feriti, evidenziando una sfida ancora aperta riguardo la sicurezza dei ciclisti nella metropoli.

Le strategie future potrebbero includere l’implementazione di tecnologie avanzate per la sicurezza, una maggiore regolamentazione del traffico nelle zone a densità ciclistica elevata e un’espansione delle aree pedonali e a traffico limitato. Questi passaggi sono essenziali per garantire che la visione di Milano come città sostenibile possa essere realizzata in modo sicuro e inclusivo per tutti i suoi cittadini.

Il percorso verso una Milano più sicura per i ciclisti richiede più di una semplice aggiunta di infrastrutture: necessita di un cambiamento culturale che valorizzi la sostenibilità e la convivenza pacifica su strada. Solo così, andare in bicicletta diventerà una scelta sicura e preferibile per sempre più milanesi.