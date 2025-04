Msc World America: spettacolare altalena sospesa su oceano e servizi di lusso svelano nuovo volto delle crociere

Da Miami lancia l’ancora la nuova ammiraglia del panorama crocieristico: la MSC World America. Una nave da crociera che non solo naviga, ma punta alto, sferrando colpi di adrenalina con “Cliffhanger“, un’audace altalena sospesa a 50 metri sul mare. Tramutando il viaggio in crociera da semplice relax a avventura vertiginosa, costruisce un’esperienza di vacanza unica. Ma cosa si cela dietro le linee curve di questa sofisticata ammiraglia?

L’esperienza cliffhanger: emozioni in bilico tra cielo e mare

Il primo impatto con Cliffhanger, una delle principali attrazioni di MSC World America, è il vertiginoso dislivello che separa i passeggeri dal mare. Grazie a due possenti bracci meccanici, gli avventurosi si elevano fino a 50 metri d’altezza, oscillando in un vertiginoso movimento di altalena con lo sfondo infinito del cielo e dell’oceano. Ben più di una classica corsa sulle montagne russe, Cliffhanger è un’esperienza che mescola di paura e meraviglia, immergendo i viaggiatori in un ambiente di sogno sospeso tra cielo e mare.

Family aventura: dal relax all’avventura, un’area per tutti

Cliffhanger è solo la punta dell’iceberg delle attrazioni presenti a bordo di MSC World America. Esso è incastonato nel contesto di “Family Aventura“, un distretto pensato per rispondere alle esigenze di tutti, grandi e piccini, per offrire divertimento ed emozioni a 360 gradi. Dall’action per i più intrepidi, alle aree relax per i più calmi, tutti troveranno il proprio angolo di paradiso.

MSC World America: l’innovazione nel design delle crociere

Inevitabile soffermarsi sulle caratteristiche strutturali della nuova nave MSC. Seconda realizzazione in serie World Class, la nave si estende per 22 piani ed una larghezza di 47 metri, offrendo oltre 2.600 cabine ai suoi passeggeri. Di rilievo la scelta della prua verticale, che rappresenta una soluzione decisamente innovativa nell’ambiente delle navi da crociera, insieme alla poppa a Y, capace di offrire un’esperienza di visione inedita.

Servizi a bordo: lusso e comfort a portata di mano

Suddivisa in sette distretti tematici, la MSC World America offre spazi e servizi in grado di soddisfare ogni esigenza del passeggero. Dai ristoranti, tra cui emerge l’Eataly, unico a bordo di una nave da crociera, ai 18 bar e lounge, ciascuno progettato per valorizzare ogni momento della giornata. Non manca lo spazio alla sportività, con l’All-Stars Sports Bar e per chi ama l’humor, il The Loft, un club di comici. Infine, per i clienti più esigenti, il lussuoso MSC Yacht Club apre le porte a una vacanza esclusiva.

MSC World America: il tour dei caraibi

Lanciata da Miami nel 2025, la nave intraprende tour settimanali alla scoperta dei Caraibi orientali e occidentali. In calendario tappe storiche come Puerto Plata, in Repubblica Dominicana, San Juan a Porto Rico, Costa Maya e Cozumel in Messico, e Isla de Roatan in Honduras, oltre alla visita da non perdere all’Ocean Cay MSC Marine Reserve, l’oasi naturale di proprietà della compagnia alle Bahamas.

Alla scoperta dei Caraibi: un viaggio tra storia, natura e cultura

Ogni tappa del viaggio della MSC World America è un’esperienza unica, una splendida combinazione tra storia e biodiversità. Ogni sosta consente ai viaggiatori di conoscere le culture locali, esplorare le bellezze del territorio, immergersi nella natura incontaminata, il tutto senza mai rinunciare ai comfort e ai servizi offerti a bordo dell’innovativa e lussuosa MSC World America.