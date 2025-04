Nuova connessione bus diretta da Firenze all’aeroporto di Pisa: Bus4Fly per viaggi più comodi

Un’innovativa soluzione di viaggio sta per essere presentata al pubblico: il servizio Bus4Fly. Questa possibilità di collegamento diretto tra Firenze e l’aeroporto Galileo Galilei di Pisa, sarà in funzione dal 1° maggio. Il servizio è il risultato di una collaborazione tra Tiemme, Busitalia Rail Service e Florentia Bus, aziende che puntano a facilitare l’accesso all’aeroporto pisano da Firenze.

Il progetto bus4fly: collegamenteo comodo e diretto

Un nuovo capitolo si apre nella storia dei trasporti regionali: il servizio Bus4Fly. Questo soluzione di collegamento prevede partenze da Piazzale Montelungo, nel cuore di Firenze, con destinazione diretta al Piazzale d’Ascanio davanti all’aeroporto Galileo Galilei di Pisa. Il progetto, per ora in fase iniziale, offrirà sei corse giornaliere: tre da Firenze verso Pisa e tre in senso opposto. Gli orari previsti per le partenze da Firenze sono fissati alle 7:00, 10:30 e 14:00, mentre il ritorno da Pisa è previsto alle 9:00, 12:30 e 16:00. Il progetto è stato ideato per coprire le diferenze esigenze degli utenti che devono prender i voli nei diversi orari della giornata.

Qualità e comodità del viaggio con bus4fly

Il servizio Bus4Fly mira a garantire un viaggio confortevole e tranquillo ai suoi passeggeri. A tal fine, gli autobus utilizzati nel progetto sono moderni e dotati di wi-fi gratuito e sistema di climatizzazione. Oltre a questo, il prezzo del biglietto, a partire da un costo base di 3,99 euro, comprende il trasporto di un bagaglio grande e un bagaglio piccolo per persona. Gli utenti avranno diverse modalità di acquisto a loro disposizione: online, a bordo in modalità cashless, presso la rivendita Sightseeing Experience nella stazione Santa Maria Novella a Firenze e presso la rivendita interna dell’aeroporto Galileo Galilei di Pisa.

Partnership innovativa nel settore dei trasporti regionali

Il servizio Bus4Fly rappresenta un momento di collaborazione significativa tra operatori importanti nel settore dei trasporti regionali. Con questa iniziativa, Tiemme, Busitalia Rail Service e Florentia Bus si propongono di colmare una lacuna che si presentava nelle opzioni di collegamento diretto tra Firenze e l’aeroporto di Pisa. Fino ad oggi, infatti, chi doveva raggiungere l’aeroporto dal capoluogo toscano doveva affidarsi ad una combinazione di treni e bus con più cambi.

La comodità del viaggio per i passeggeri

L’introduzione del servizio Bus4Fly rappresenta un notevole miglioramento per chi deve raggiungere l’aeroporto Galileo Galilei da Firenze. La posizione del punto di partenza nel centro della città, il prezzo accessibile del biglietto e la possibilità di un trasferimento diretto rendono questo servizio un’opzione estremamente conveniente e comoda. Inoltre, se la fase di test sarà positiva, si prevedono aumenti nella frequenza delle corse, migliorando ulteriormente l’accessibilità e la comodità del servizio. Questa iniziativa è un passo importante nella direzione di una maggiore sostenibilità e accessibilità dei trasporti, offrendo un’alternativa più ecologica all’auto privata per il collegamento tra le principali città toscane e le infrastrutture chiave per viaggi, lavoro e turismo.