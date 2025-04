Nuova vita per piazza della Repubblica: Ancona si prepara per un importante progetto di riqualificazione

La riqualificazione di un simbolico fulcro urbano di Ancona – piazza della Repubblica – si avvia a dare un nuovo volto alla città. Prevede importanti interventi infrastrutturali che daranno un definitivo e necessario makeover a un’area di circa 3,800 metri quadrati con un investimento complessivo di 2,250,000 euro. Ma saranno gli intrecci di dialoghi con la popolazione locale a decidere il futuro destino di questa meravigliosa piazza.

Presentazione del progetto e interessi locali

La trasparenza è stata elemento centrale fin dalle fasi iniziali di questo ambizioso progetto. Assieme ai commercianti e residenti, il Comune ha presentato i piani e gli avanzamenti dei lavori previsti fino al maggio 2026. Due elementi sono stati particolarmente oggetto di discussione – l’eventuale pedonalizzazione completa della piazza e il possibile mantenimento dell’anello di viabilità intorno alla chiesa del Santissimo Sacramento. L’esigenza di sostenibilità urbana si scontra con la necessità di mantenere il flusso di attività commerciali e servizi pratici per i residenti.

Preoccupazioni dei commercianti e questioni di viabilità

Un progetto di tale portata può certamente generare apprensioni tra la popolazione locale. Il potenziale impatto sul centro storico, come possibili restrizioni al parcheggio, l’accesso per portatori di handicap, la sosta delle auto e le attività di carico e scarico merci, alimentano timori e dubbi sulle effettive implementazioni. Non a caso, l’importanza di mantenere l’anello di viabilità esistente e trovare una soluzione che non precluda la piazza a certe esigenze pratiche è stata sottolineata con forza.

L’incertezza della decisione finale

La questione sul futuro dell’accessibilità per veicoli nella piazza rimane aperta. L’opzione attualmente in discussione va dalla permanenza della situazione attuale ad una completa pedonalizzazione della piazza. Le decisioni saranno prese nel corso della fase finale del progetto, considerando le esigenze di parcheggio e i flussi, così come indicato dal Programma Urbano per la Mobilità Sostenibile.

Gli interventi previsti nei prossimi mesi

Il progetto procede con uno sguardo attento e ponderato, suddividendo gli interventi in diverse fasi strategiche fino al maggio del 2026. Ci sarà un intervento iniziale nella zona antistante le Muse, seguendo poi con ingressi al porto e la parte iniziale di via Loggia. Successivamente saranno interessati via della Loggia, il teatro e poi l’area vicino alla chiesa del Santissimo Sacramento.

Un occhio di riguardo alla sicurezza e al traffico durante i lavori

Tra le sfide cruciali affrontate dal progetto, la sicurezza e la gestione del traffico si presentano con importanza primaria. Con il preciso obiettivo di minimizzare i disagi per commercianti e residenti, viene ideato un piano in grado di gestire fluidamente i flussi del traffico e mantenere condizioni di sicurezza ottimali sia per i pedoni sia per i veicoli.