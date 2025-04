Nuovo concorso per 126 infermieri in Umbria: ecco come candidarsi

L’azienda ospedaliera di Perugia sta reclutando professionisti della salute con una recente apertura di 126 posti per infermieri. Questa mossa si inserisce in un progetto di ampliamento del personale ospedaliero in tutta la regione Umbria. Le figure informative saranno distribuite in svariate strutture di salute tra cui gli ospedali di Perugia, Terni e le asl umbre. L’obiettivo del concorso è selezionare i candidati più adatti per una serie di test. Ecco le informazioni dettagliate sul bando del concorso, i requisiti per la partecipazione e come inviare le domande.

Dettagli del concorso per il reclutamento di infermieri

Il concorso lanciato dall’azienda ospedaliera di Perugia prevede la disponibilità di 126 posti totali per infermieri, destinati a svolgere le loro attività professionali nelle strutture sanitarie umbre. I posti sono così suddivisi:

30 posti presso l’azienda ospedaliera di Perugia

30 posti presso l’azienda ospedaliera di Terni

54 posti presso l’azienda sanitaria locale umbira 1

10 posti presso l’azienda sanitaria locale umbira 2

Questi numeri riflettono l’intenzione di rafforzare il personale infermieristico nell’intera regione, al fine di rispondere alle crescenti esigenze di assistenza sanitaria. L’obiettivo finale è garantire un supporto costante e competente all’interno degli ospedali, migliorando la disponibilità di infermieri in tutta l’Umbria.

Requisiti per partecipare al concorso

Per essere ammessi al concorso infermieri Umbira, è necessario soddisfare una serie di requisiti oltre a quelli tipici dei concorsi pubblici. I candidati devono possedere una delle seguenti qualifiche professionali:

Laurea in infermieristica appartenente alla classe delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche SNT/1

Diploma universitario di infermiere rilasciato secondo il D.M. n. 739/1994 o titoli equipollenti individuati dal D.M. del 27/07/2000

In aggiunta, i partecipanti devono essere iscritti all’albo professionale degli infermieri e possedere la cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea, godere dei diritti civili e politici e non avere condanne penali che precludano l’impiego nella pubblica amministrazione. Ulteriori dettagli sui requisiti possono essere trovati nel bando ufficiale.

Modalità di invio della domanda di partecipazione

Le domande per il concorso infermieri umbira 2025 devono essere inviate esclusivamente online, tramite la piattaforma indicata nel bando. La data limite per la presentazione delle candidature è il 22 maggio 2025. Per completare il processo di iscrizione i candidati devono disporre di:

Un identificativo SPID per l’autenticazione online

Una posta elettronica certificata intestata al partecipante per la ricezione di comunicazioni ufficiali

È richiesto un pagamento di 10 euro come tassa di ammissione, secondo le istruzioni indicate sul sito. Le domande incomplete o inviate oltre la scadenza non saranno considerate.

Prove del concorso e contenuti

Il concorso è suddiviso in quattro prove: una scritta, una pratica, un colloquio e la valutazione dei titoli. La prova scritta può consistere in un elaborato o la risoluzione di quesiti a risposta multipla o sintetica. Le materie coinvolte spaziano da nozioni scientifiche di base a regolamentazioni in ambito sanitario e laboratorio, passando per questioni etiche, tecniche infermieristiche, aspetti relazionali e ricerca nel campo infermieristico.

Per superare la prova scritta è necessario ottenere almeno 21 su 30. La prova pratica tratta l’applicazione delle tecniche infermieristiche, mediante il supporto di strumenti informatici, mentre l’orale include anche un test sulla lingua inglese e nozioni di informatica. Complessivamente, la commissione distribuisce fino a 100 punti tra prove d’esame e valutazione dei titoli.

Valutazione dei titoli e punteggio

Il punteggio massimo per la selezione è di 100 punti, dei quali 70 sono designati per le prove d’esame e 30 per la valutazione dei titoli di studio. I titoli rappresentano:

15 punti per esperienze lavorative e carriera professionale nel settore

5 punti per titoli accademici e di studio oltre la laurea

2 punti per pubblicazioni e altri titoli scientifici pertinenti

8 punti per curriculum formativo e professionale aggiuntivo

Questo schema punta a riconoscere non solo le competenze dimostrate durante le prove, ma anche il valore delle precedenti esperienze lavorative e della formazione continua dei candidati. Alla fine del concorso, il punteggio massimo permetterà di stilare un elenco per le assunzioni nei vari ospedali in Umbria.

Come prepararsi per il concorso e rimanere aggiornati

Per chi è intenzionato a partecipare al concorso infermieri umbira 2025, è consigliabile consultare materiale didattico specifico per tutte le materie d’esame elencate nel bando. Sono disponibili varie guide e manuali in libreria o online. Inoltre, è importante monitorare con costanza le fonti ufficiali affinché non si perdano comunicazioni importanti sulle date e sulle modalità di svolgimento delle prove.

Per gli aspiranti impiegati nel settore pubblico che desiderano rimanere informati su nuove selezioni, possono seguire i diversi canali dedicati sui social network come Telegram, Instagram e Tik Tok, che offrono aggiornamenti in tempo reale. Su internet esistono inoltre siti specializzati che aggregano notizie e approfondimenti sui concorsi pubblici, divisi per titolo di studio e area professionale. Questi strumenti facilitano la pianificazione dello studio e la preparazione alle selezioni pubbliche.