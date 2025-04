nuovo progetto bancario per il terzo settore: formazione e crowdfunding nelle marche

Il Banco Marchigiano ha recentemente inaugurato un progetto innovativo che mira a sostenere le organizzazioni del Terzo Settore nelle Marche e in Abruzzo. In collaborazione con Ginger Crowdfunding, l’iniziativa “Insieme per il bene comune” offrirà formazione specializzata e cofinanziamento mirato, fornendo un supporto concreto alle realtà non profit locali.

obiettivi del progetto: formazione e cofinanziamento

La nuova iniziativa, presentata ufficialmente presso la sede del Banco Marchigiano a Civitanova Marche, si propone di fornire strumenti concreti alle organizzazioni non profit per affrontare le sfide del finanziamento moderno. Attraverso la collaborazione con Ginger Crowdfunding, il banco non solo fornirà una solida formazione sul crowdfunding, ma offrirà anche un cofinanziamento sostanziale. Le organizzazioni che si qualificheranno avranno accesso a un percorso formativo mirato, con esperti che guideranno la creazione di campagne di raccolta fondi efficaci. Inoltre, per i primi quattro progetti in graduatoria, è previsto un cofinanziamento pari al 30% dei fondi raccolti online, fino a un massimo di 4.000 euro. Questa combinazione di formazione e finanziamento mira a dotare le organizzazioni degli strumenti necessari per ottenere successo nelle loro iniziative di raccolta fondi.

modalità di partecipazione: formazione gratuita e accesso alle risorse

Il programma di formazione previsto dal Banco Marchigiano sarà gratuito e accessibile a un numero selezionato di venti organizzazioni. Le sessioni formative si terranno online nelle date del 22, 26 e 28 maggio e saranno progettate per fornire strumenti pratici ed efficaci per ideare, raccontare e promuovere campagne di crowdfunding di successo. Gli esperti di Ginger Crowdfunding offriranno il loro supporto per tutta la durata del programma, assicurandosi che i partecipanti ricevano consulenze personalizzate e strategie accurate per massimizzare il loro potenziale di raccolta fondi. Questa opportunità formativa non solo mira a incentivare l’efficienza delle campagne, ma rafforza anche la capacità delle organizzazioni di comunicare il loro scopo alla comunità e di costruire un coinvolgimento durevole.

partner tecnico: ginger crowdfunding e la piattaforma ideaginger.it

Ginger Crowdfunding è il partner tecnico chiave di questa iniziativa, con una comprovata esperienza nella gestione della piattaforma Ideaginger.it. Questo strumento rappresenta un punto di forza fondamentale per le organizzazioni che partecipano al programma, grazie al suo tasso di successo del 96% in Italia. Ideaginger.it supporta oltre 1.500 progettisti che hanno raccolto più di 17 milioni di euro complessivamente. Questa collaborazione strategica mira a fornire un ambiente favorevole e accessibile per le organizzazioni del Terzo Settore, consentendo loro di ottenere visibilità e di aumentare significativamente le loro capacità di raccolta fondi. Con la guida e il know-how di Ginger Crowdfunding, le organizzazioni possono ambire a raggiungere nuovi traguardi e a consolidare la propria presenza nel panorama locale e nazionale.

Questa iniziativa del Banco Marchigiano rappresenta un esempio tangibile di come le istituzioni finanziarie possano giocare un ruolo attivo nello sviluppo del tessuto sociale ed economico locale, offrendo supporto concreto e opportunità di crescita sostenibile per il Terzo Settore.