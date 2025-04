Nutella celebra i paesaggi italiani con una collezione in edizione limitata

Nutella lancia un’iniziativa speciale dedicata ai paesaggi italiani, presentando una collezione in edizione limitata di vasetti che raffigurano scorci mozzafiato all’alba di diverse regioni d’Italia. Questa operazione nasce in collaborazione con Enit, l’agenzia nazionale del turismo, e si propone di esaltare la bellezza e la varietà del territorio italiano attraverso immagini e racconti unici.

un’alba italiana attraverso i vasetti di nutella

La nuova serie “Nutella Buongiorno” si compone di 21 vasetti esclusivi, ciascuno rappresentante una località simbolica dell’Italia. Ogni immagine mira a catturare la magia e la tranquillità del paesaggio all’alba, un momento in cui la natura si rivela in tutta la sua bellezza. L’iniziativa di Ferrero intende raccontare l’Italia non solo attraverso il suo patrimonio culturale ma anche attraverso i suoi scenari naturali, fornendo uno sguardo diverso e intimo del paese.

Le immagini selezionate spaziano dai maestosi borghi storici alle montagne innevate, dalle lussureggianti coste alle affascinanti isole. Questa scelta dimostra la varietà paesaggistica dell’Italia, offrendo ai consumatori un viaggio visivo dall’estremo nord fino al profondo sud. Ogni vasetto è accompagnato da un codice QR che, una volta scansionato, trasmette informazioni dettagliate e curiosità sui luoghi raffigurati, trasformando un semplice prodotto in un’esperienza informativa e interattiva.

la partecipazione di enit per il turismo interno

L’Enit gioca un ruolo cruciale in questa iniziativa, collaborando con Ferrero per promuovere il turismo in Italia, puntando in particolare su località meno conosciute. L’alba come tema ricorrente sottolinea l’inizio di una nuova giornata e una straordinaria opportunità per esplorare l’eredità culturale e naturale del paese. Attraverso i QR code, i consumatori possono accedere a pagine dedicate che offrono racconti e dettagli sui paesaggi rappresentati, superando la dimensione puramente estetica del prodotto.

Questa strategia meticolosa non solo stimola la curiosità, ma incoraggia anche a scoprire nuovi luoghi, incentivando i viaggiatori a visitare queste gemme spesso trascurate. Unendo immagini, informazioni e tradizioni, la collezione si prefigge di creare una connessione emozionale e intellettuale con i consumatori, proponendo un’esperienza che va oltre il semplice piacere del gusto.

tradizione gastronomica regionale e scoperta visiva

Un elemento di spicco della collezione è l’abbinamento di ciascun vasetto con un pane tipico della regione rappresentata. Questa scelta celebra la ricca tradizione culinaria italiana, integrando il prodotto nel contesto culturale locale. Ad esempio, il vasetto con l’immagine del Castello Aragonese d’Ischia viene abbinato a un pane campano, offrendo ai consumatori un’immersione culinaria e visiva nei costumi della regione.

I vasetti sono pensati anche come oggetti da collezione, conferendo a questa edizione limitata un valore aggiunto particolare. Attraverso questa iniziativa, Nutella desidera omaggiare l’Italia, diffondendo immagini positive dei paesaggi locali e consolidando il concetto di un legame indissolubile tra gusto, cultura e territorio.

la varietà del paesaggio italiano attraverso la collezione

I 21 luoghi selezionati per la collezione comprendono località rinomate e angoli nascosti dell’Italia, offrendo una copertura territoriale completa. Tra di essi, Riomaggiore, incantevole borgo ligure delle Cinque Terre, e Urbino, città marchigiana di grande valore storico-rinascimentale, si alternano a scenari naturali protetti come il lago inferiore di Fusine in Friuli Venezia Giulia e il Parco nazionale del Gran Paradiso in Valle d’Aosta.

Nel sud Italia, Capo Colonna in Calabria e le bellezze di Ragusa in Sicilia si uniscono alle meraviglie settentrionali come le Cinque Torri nelle Dolomiti venete e il lago San Pellegrino in Trentino. La collezione si chiude con scorci incantevoli di Piani di Castelluccio in Umbria e Punta Palascìa in Puglia, all’estremo oriente della penisola, rappresentando la variegata geografia e la bellezza naturale dell’Italia.

Il progetto Nutella “Buongiorno” non si limita a offrire una gamma di prodotti deliziosi, ma invita a esplorare l’Italia in modo nuovo, promuovendo un apprezzamento più profondo per la diversità territoriale e culturale del paese. La scelta di rappresentare i paesaggi all’alba evoca un sentimento di speranza e di riscoperta, invitando gli spettatori a guardare e vivere l’Italia con occhi nuovi, attraverso l’arte visiva e il gusto autentico.