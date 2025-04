pasqua all’insegna del volley: la CBF Balducci sfida Messina in finale playoff

Macerata si appresta a vivere una Pasqua all’insegna delle emozioni sportive con Gara 1 della finale playoff della Serie A2 Tigotà. La CBF Balducci HR affronterà l’Akademia Sant’Anna Messina al palasport Fontescodella, un incontro che segna il ritorno delle maceratesi a tre anni dalla loro ultima finale. Questa sfida rappresenta un’occasione cruciale per entrambe le squadre in cerca della promozione nella massima serie del volley femminile italiano.

un palcoscenico di grande prestigio

Domenica 20 aprile, il palasport di Macerata diventerà il fulcro dell’attenzione sportiva italiana. Alle ore 18:00, il campo ospiterà l’attesissimo primo atto della finale playoff della Serie A2 di pallavolo femminile, tra le padrone di casa della CBF Balducci HR e le siciliane dell’Akademia Sant’Anna Messina. Dopo un percorso avvincente nei semifinali, le due squadre si apprestano a dare vita a una serie di incontri che decreteranno la seconda promozione in Serie A1, traguardo già raggiunto da Omag-Mt San Giovanni in Marignano.

Le maceratesi hanno chiuso la Pool Promozione al secondo posto, dimostrando determinazione e capacità di riscatto dopo l’ultima finale del 2022. Le siciliane, invece, sono arrivate quarte, ma determinate a giocarsi le proprie carte per salire di categoria. In questo contesto carico di tensione ed entusiasmo, il Fontescodella si riempirà dei cori e dell’energia dei tifosi locali, desiderosi di supportare le loro beniamine alla conquista dello storico traguardo.

la sfida decisiva per il futuro nel volley italiano

Gara 1 si preannuncia come un crogiuolo di emozioni e una tappa fondamentale in questa corsa alla Serie A1. La competizione si articola in una serie al meglio delle tre partite, e vincere il primo incontro darebbe un’importante vantaggio psicologico e matematico alla squadra vincente. Gara 2 è già fissata per mercoledì 23 aprile al PalaRescifina di Messina, mentre l’eventualità di una terza sfida riporterebbe le protagoniste a Macerata il 26 aprile.

Il tifo locale è pronto a giocare il proprio ruolo, e i canali di vendita dei biglietti hanno registrato un grande interesse. Le vendite sono attive sia online tramite Vivaticket che fisicamente presso il palasport. Un’occasione anche per i possessori di abbonamenti stagionali “Innamorati di Te 2024/25”, i quali potranno accedere senza costi aggiuntivi, sottolineando la grande partecipazione della comunità al percorso delle arancionere.

l’abituarsi a nuove sfide

Da un lato c’è l’entusiasmo e l’esperienza consolidata della squadra di casa, allenata da coach Lionetti, dall’altra la competitività e la grinta delle ospiti guidate da Fabio Bonafede. Il match di domenica è più che una semplice partita: è un banco di prova per misurare il coraggio, la capacità di superare la pressione e la volontà di affermarsi ai vertici del volley italiano.

Gli allenatori e i giocatori sono consapevoli della posta in gioco. Giulia Carraro e Bintu Diop sono tra i punti di forza di Messina, una squadra nota per la gestione impeccabile del muro e della difesa. Sara Caruso della CBF Balducci sottolinea quanto sia fondamentale questo primo incontro, evidenziando anche l’importanza di mantenere un elevato livello di gioco e concentrazione per tutte le atlete.

La partita sarà fruibile anche in streaming su Volleyball TV, permettendo agli appassionati di tutto il mondo di seguire le gesta delle atlete in campo. Mentre cresce l’attesa e il fervore per questa sfida epocale, Macerata si prepara a vivere una Pasqua all’insegna del grande sport e della passione per il volley.