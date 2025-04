Pasqua e Pasquetta a Roma: scoprire la capitale tra cultura, storia e divertimento

Roma, città eterna e culla della civiltà occidentale, si prepara a celebrare il 20 e 21 aprile con una serie di eventi all’insegna della cultura, della storia e del divertimento. Con l’arrivo della Pasqua e Pasquetta, la capitale offre un ventaglio di attività per cittadini e visitatori, dai musei aperti ai parchi tematici, passando per imperdibili rievocazioni storiche. Scopriamo tutti gli eventi in programma per un weekend indimenticabile.

musei ed eventi culturali: un tuffo nella storia

Roma, conosciuta a livello globale per il suo patrimonio storico e culturale, ha in serbo per il weekend pasquale un’opportunità imperdibile per gli amanti dell’arte e della storia. Molti dei musei civici e le aree archeologiche resteranno aperti al pubblico. Sarà possibile immergersi nel fascino senza tempo di opere d’arte e reperti archeologici che delineano la storia di una delle più grandi civiltà mai esistite.

Il Cinecittà World cattura l’attenzione di chi cerca un’esperienza fuori dall’ordinario con uno sguardo dietro le quinte del mondo del cinema. Il parco offre una passeggiata tra set cinematografici iconici e la magia del grande schermo, completata da statue scenografiche di mostri cinematografici. A pochi chilometri di distanza, a Valmontone, MagicLand assicura un viaggio nel mondo incantato delle Winx. Qui, la fantasia prende il sopravvento con attrazioni mozzafiato e scenografie da sogno, trasformando ogni adulto in un bambino per un giorno.

natura e tradizione: esplorare il lato verde di roma

Chi preferisce la bellezza della natura troverà nel Bosco di Paliano una riscoperta del relax e della tranquillità. Riaperto il 19 aprile, il bosco invita i visitatori a riscoprire il piacere delle amache e dei sentieri immersi nel verde. La celebre caccia alle uova offre un mix di tradizione e divertimento che avvicina grandi e piccini. Per chi desidera un’esperienza più rilassante, un tour in golf cart lungo l’Appia Antica è ideale per vagabondare tra rovine storiche e la suggestiva campagna romana, un tuffo indietro nel tempo tra storie e miti dell’antica Roma.

Il 21 aprile, la città si unisce per festeggiare anche il Natale di Roma, la celebrazione della sua leggenda di fondazione. Il Gruppo Storico Romano stupirà i presenti con cortei storici, rievocazioni di battaglie e momenti di spettacolo che trasporteranno il pubblico nei giorni di gloria di Roma antica. A location come il Circo Massimo, i partecipanti potranno vivere un’esperienza immersiva, quasi come se si trovassero sul set di un film d’epoca.

arte, shopping e musica: un’offerta per tutti i gusti

L’arte contemporanea si incrocia con la storia grazie alle mostre di artisti come Andy Warhol e Banksy, ospitate al WeGil. Sempre in tema di esposizioni, il Museo Storico della Fanteria accoglie i ritratti di Frida Kahlo, un viaggio tra dolore e colori che non lascerà nessuno indifferente.

Per chi è alla ricerca di oggetti unici e particolari, i mercatini come il Remira Market e Gli Ambulanti di Forte dei Marmi offrono un caleidoscopio di opportunità, dalle curiosità vintage a capi d’abbigliamento unici. Ogni acquisto si arricchisce di storie e incontri, creando un’esperienza di shopping non convenzionale dal sapore autentico.

La musica classica riverbera tra le pareti storiche della Chiesa di San Paolo entro le Mura, dove concerti di grande suggestione regalano emozioni indimenticabili. Il Palazzo Merulana, infine, continua a incantare con le sue collezioni d’arte, un dialogo continuo tra passato e presente capace di raccontare storie che restano nel cuore. La scelta è vasta e irresistibile, rendendo Roma una meta ineguagliabile per celebrare la Pasqua tra scoperte e meraviglie.