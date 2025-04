Ricordando la storia e l’eredità del 25 aprile: la Resistenza e il messaggio di libertà

Il venticinque aprile rappresenta un punto focale nell’evoluzione storica dell’Italia, un simbolo di liberazione e un richiamo alla partecipazione civica. Nel 2025, la commemorazione di quella data rappresenta un importante momento di memoria, una celebrazione non solo di eventi passati, ma anche un monito ai valori che continuano a permeare la società attuale. Questo è il messaggio al centro di un episodio speciale del programma “Ora e sempre 25 aprile”, andato in onda su Rai3, prodotto e presentato da Marco Damilano.

La scelta di Casa Cervi come palcoscenico della storia

La puntata inizia da Casa Cervi a Gattatico, in provincia di Reggio Emilia, un luogo che esce dai sentieri battuti della produzione televisiva per ancorare solidamente la narrazione nella realtà. Qui, nel lontano dicembre del 1943, i sette fratelli Cervi furono catturati e poi giustiziati dalle milizie fasciste, un’azione che viene vista come un chiaro esempio della crudele repressione esercitata contro i partigiani. La casa è quindi un simbolo tangibile di quella lotta, un luogo dove si sono intrecciate scelte personali e decisioni collettive che hanno contribuito alla formazione della Repubblica italiana. Damilano sottolinea come l’uscita dall’ambiente familiare dello studio romano per tornare alle origini di questa storia è un modo per restituire queste vicende alla comunità nazionale, per evitare che rimangano solo date su un calendario.

La Resistenza: un fenomeno inclusivo e condiviso

La Resistenza non era un fenomeno confinato a un gruppo ristretto di persone o a singole città. Raccontando la storia di quel periodo, c’è l’obiettivo di offrire una visione più ampia, per incidere su eventi che si sono svolti dal nord al sud della penisola. Damilano ricorda come Matera fu la prima città a insorgere contro il regime fascista, seguita da numerose altre comunità che si sono mobilitate in vari modi: lavoratori, studenti, contadini, artigiani, partigiani, tutti uniti contro il nazi-fascismo. Non si trattava di gruppi isolati, ma di un movimento diffuso che si espandeva costantemente fino a gettare le prime basi per i partiti democratici che sarebbero nati nel dopoguerra.

Il ruolo delle donne nella Resistenza

Una parte significativa del programma è dedicata a sottolineare il ruolo delle donne nella Resistenza. Si narra la storia di donne come Teresa Vergalli, una staffetta partigiana, Flora Monti, una ragazza di appena 12 anni che fu la staffetta più giovane, e Mirella Alloisio, che giocò un ruolo fondamentale nella Resistenza di Genova. Questi esempi dimostrano che le donne non erano un elemento marginale o secondario, ma svolgevano un ruolo integrante e cruciale nella lotta partigiana. Le donne contribuirono non solo come staffette di informazioni e di collegamenti, ma anche nella lotta diretta, aiutando a mantenere la rete di opposizione al regime.

La Resistenza nel contesto attuale

Questo episodio speciale del programma prende in considerazione anche un momento delicato per l’Italia: la vicinanza tra le celebrazioni del 25 aprile e il lutto per la recente scomparsa di Papa Francesco. Senza strumentalizzare nessuna delle due situazioni, Damilano affronta il tema con delicatezza. La morte del Pontefice è un evento che colpisce profondamente tutta la società italiana, ma non mette in ombra o entra in conflitto con la celebrazione della Resistenza. La figura di Papa Francesco e il suo pontificato, incentrati su valori come la pace, l’accoglienza e la solidarietà, rispecchiano in qualche modo lo spirito resistente italiano. In questo contesto, l’anniversario del 25 aprile diventa un momento di condivisione e di impegno per il presente, un invito a nutrire e a far vivere le ragioni di libertà e umanità che hanno segnato l’Italia nel periodo del dopoguerra.