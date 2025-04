Ripresa dei viaggi Italia-Canada nel 2025: Air Transat amplia offerte e connessioni

L’estate 2025 è testimone di una rigogliosa ripresa nei viaggi tra Italia e Canada. La compagnia aerea canadese Air Transat ha riconosciuto la crescente domanda e si è mossa aumentando le frequenze dei suoi voli sulle rotte principali verso l’Italia, incrementando significativamente la capacità soprattutto sugli aeroporti di Roma, Venezia e Lamezia Terme.

Più voli tra Roma e Toronto

Respondendo alla crescente domanda, Air Transat ha ampliato il numero di voli settimanali sulla rotta Roma-Toronto a partire dal 29 giugno 2025, raggiungendo fino a otto frequenze settimanali. In aggiunta ai collegamenti giornalieri già attivi dalla metà di giugno, il programma domenicale include ora un volo doppio. Inoltre, viene confermato il servizio quotidiano tra Roma e Montreal, garantendo un collegamento costante per l’intera stagione estiva.

Aumento dei collegamenti a Venezia

Da Venezia, la programmazione si espande con l’aggiunta di due voli settimanali per Toronto a partire dal 3 maggio e altrettanti per Montreal dal 5 maggio. Questo rafforzato servizio sulle due rotte principali rappresenta una risposta all’aumento del traffico italo-canadese.

Riattivazione del volo Lamezia Terme-Toronto

Una novità significativa è la riattivazione del percorso Lamezia Terme-Toronto. Da giugno a ottobre, sarà possibile viaggiare con un volo settimanale che connette la Calabria e il Canada. Questa connessione rivive grazie alla presenza di una vasta comunità canadese nella regione calabrese.

Interconnessioni con alleanze strategiche

Air Transat non si concentra unicamente sui diretti voli Italia-Canada, infatti offre ai passeggeri la possibilità di collegamenti anche verso Lima, passando per Toronto e Montreal. Ulteriore punto di forza risiede nella partnership con Porter Airlines, permettendo collegamenti integrati con il network interno canadese e la creazione di itinerari personalizzati.

Supporto al mercato italiano e agenzie di viaggio

Il rapporto con le agenzie di viaggio in Italia è un aspetto fondamentale per il successo di Air Transat. Rephouse Gsa, partner di Air Transat nel nostro Paese per quasi vent’anni, rimane un punto di riferimento solido per il trade italiano. L’azienda fornisce informazioni, supporto e assistenza a servizio delle agenzie di viaggio, favorendo la costruzione di pacchetti personalizzati per i voli verso il Canada.

Grazie alla capacità di adattarsi rapidamente all’aumento della domanda e alla vasta offerta in termini di frequenze e destinazioni, Air Transat emerge come un attore chiave nel settore del traffico aereo Italia-Canada anche per l’anno 2025.